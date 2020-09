“46” di Milo Manara. Un classico con protagonista Valentino Rossi

46! Un classico con protagonista Valentino Rossi, un viaggio onirico illustrato dalle magistrali matite di Milo Manara. Avventure, ombrelline e corse sfrenate non possono mancare.

Quando il Maestro dell’Erotismoitaliano incontra un asso dei motori, il risultato non può che essere una storia ad alto tasso di adrenalina. Panini Comics presenta l’edizione definitiva di 46 di Milo Manara, graphic novel che il Maestro Manara ha dedicato al campione del motociclismo Valentino Rossi.

Con 46, Milo Manara

accompagna i lettori tra le curve di un’eccitante avventura sospesa tra sogno e realtà, portandoli tutti in pista, ai blocchi di partenza di una gara dalla quale non ci si può ritirare, ma che si può soltanto correre senza mai voltarsi indietro, dritti verso il traguardo.

L’AUTORE

Milo Manara (Luson, 12 settembre 1945) è uno tra i fumettisti italiani più noti e celebrati al mondo. Come molti autori della sua generazione, debutta negli anni ’60 come disegnatore di storie erotico-poliziesche ormai diventate veri e propri cult. Nel 1983 arriva sulla rivista per adulti Playmen uno dei suoi più grandi successi, Il Gioco, a cui seguono altri tre capitoli pubblicati tra il 1991 e il 2000. Risalgono a quegli anni anche le collaborazioni con Hugo Pratt, Pedro Almodovar, Enzo Biagi e Federico Fellini. Nel corso della sua carriera Manara ha illustrato poster, locandine cinematografiche, libri d’arte, calendari, gadget, giochi, carte collezionabili, copertine per libri e riviste, e le sue opere sono state esposte in tutto il mondo. All’inizio dell’ultimo decennio Manara è diventato celebre anche tra il pubblico americano mainstream grazie a X-Women e a una serie di copertine mozzafiato dedicate agli eroi e le eroine Marvel. Tra il 2015 e il 2019 pubblica per Panini Comics due volumi a fumetti, raffinati e documentati, dedicati a Caravaggio: La tavolozza e la spada e La grazia. Nel 2019 ha celebrato 50 anni di carriera.

Uscita: 3 settembre

Prezzo: 16,90€

Pagine: 56

Rilegatura: Cartonato

Interni: A colori

Formato: cm 23,5 x 31,5

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online