A Torino la presentazione del nuovo libro di Jioke

Quattro imperdibili appuntamenti con altrettante autrici e autori, editor e non solo. Da novembre 2023 a febbraio 2024 si terranno i nuovi COMICS HOUR di Scuola Internazionale di Comics di Torino, che rilanciano la grande collaborazione con Edizioni BD, uno dei più importanti editori di fumetto del panorama italiano.

L’appuntamento è per quattro giovedì sera, dalle 18:30 alle 20:30, nella sede di Scuola Comics in via Borgone.

Si parte giovedì 23 alle 18,30 con

un evento imperdibile: la presentazione del nuovo libro di Jioke, intitolato VOGLIO IL TUO CUORE. Tutti avranno la possibilità di interagire con l’autore e farsi firmare le copie del libro. L’ingresso è GRATUITO, ed è sufficiente prenotarsi scrivendo una mail a torino@scuolacomics.it.

VOGLIO IL TUO CUORE è un racconto di formazione e crescita. La periferia è un luogo di depositi, dove i resti di vite danneggiate si sedimentano tra le carcasse di palazzoni cadenti. In questo soffocante oceano di cemento armato, due vite disperate cercano di non affogare: Martina, studentessa delle scuole medie schiacciata da una famiglia disfunzionale, e Umberto, spacciatore trentenne che si arrabatta come può per sopravvivere. Il rapporto che nasce fra loro è un edificio pericolante, che oscilla in bilico fra innocenza e desiderio, morbosità e manipolazione, amore e disprezzo.

Prosegue così la collaborazione tra la Scuola e Edizioni BD.

Si parlerà delle storie degli autori, dei processi creativi ma anche di quelli produttivi, grazie all’importante presenza di Editor e figure chiave dell’editoria. Un’occasione importante per capire come passare da studenti a professionisti.

Gli incontri si svolgeranno appunto nelle aule della sede di Torino, che accoglieranno sia gli studenti iscritti che tutti i curiosi e gli appassionati.