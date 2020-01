Airbnb regala un viaggio gratis alle Bahamas

Con questo freddo, staccare da tutti e scappare al caldo delle Bahamas è un sogno molto ricorrente, purtroppo non alla portata di tutti. Airbnb, però, ha collaborato con il Bahamas National Trust per realizzare un bando al fine di regalare una vacanza da sogno a ben cinque persone.

Il viaggio durerà ben due mesi, ed i fortunatissimi selezionati visiteranno le isole di Andros, Exumas ed Eleuthera. Airbnb pagherà non solo i biglietti di andata e ritorno, ma anche di vitto e alloggio.

Il viaggio, però, non sarà solo all’insegna del relax: i partecipanti lavoreranno come volontari con gli esperti del posto per aiutare a preservare le risorse naturali, costruendo barche a vela, vivai di coralli e per la conservazione di conchiglie. Inoltre, si raccoglierà il sale marino.

Infatti, le Bahamas sono state devastate per colpa dell’uragano Dorian, e questa occasione può rivelarsi utile sia per le popolazioni locali che necessitano di aiuto, sia per i turisti che hanno voglia di godersi un’esperienza diversa.

Come presentare la propria candidatura

Per candidarsi, sul sito è disponibile questo modulo. Le condizioni sono: in primis la maggiore età, poi la residenza in uno dei Paesi indicati (tra cui anche l’Italia). Bisogna essere in possesso di un passaporto con validità residua fino a sei (6) mesi dal termine del Sabbatico e parlare l’inglese almeno ad un livello colloquiale.

Il viaggio sarà dal 1 aprile 2020 al 31 maggio 2020, pertanto bisogna avere disponibilità a viaggiare in questi due mesi. Le domande per candidarsi sono aperte dalle 12:00 del 28 gennaio 2020 e devono pervenire entro le 23:59 del 18 febbraio 2020. I termini sono improrogabili a pena esclusione.