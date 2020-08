Aleksej Navalny, secondo i medici nessuna traccia di veleno, vietato il trasferimento in Germania

L'attivista e blogger russo Navalny secondo i medici non può essere trasferito in Germani per le cure

Aleksej Navalny 44enne attivista politico e blogger russo sembra sia stato avvelenato mentre si trovava su un aereo in direzione Mosca. Si è sentito male dopo aver bevuto un tè ed è stato trasportato in un ospedale in Siberia. Le sue condizioni sono instabili al momento.

Medici vietano il trasferimento a Berlino

Un ospedale di Berlino aveva disposto tutto il necessario per ricoverare l’attivista russo dando ospitalità per le cure a causa del suo stato ritenuto instabile (era entrato in coma) mandando un aereo-ambulanza a Omsk cittadina della Siberia dove si trova ricoverato attualmente.

Ma i medici hanno disposto che Navalny non è trasportabile e che quindi non potrà recarsi in Germania. La portavoce di Navalny Kira Yarmysh ha dichiarato su twitter “le sue condizioni sono instabili e pericoloso lasciarlo nell’ospedale di Omsk che non è adeguatamente attrezzato“.

L’aereo della ong tedesca era già atterrato a Omsk questa mattina

L’aereo della Ong tedesca partito dalla Germania e inviato dall’ospedale Charitè di Berlino era gia pronto a trasportare e a curare Navalny. Era atterrato questa mattina alle 9.30 a Omsk ma i dottori non hanno dato il via.

Tutto era pronto, documenti compilati, il consenso della clinica tedesca, l’ok da parte di un membro della famiglia, le carte per il trasporto. Una decisione inspiegabile definisce la portavoce Yarmysh e accusa dicendo “il veleno del corpo non può essere rintracciato se si perde tempo“.

Pareri discordanti, tracce di veleno o no?

Secondo il capo dell’ospedale siberiano Anatoly Kalinichenko non vi sono tracce di veleno nei primi test effettuati, mentre secondo il direttore del fondo anti-corruzione russo Ivan Zhdanov la polizia avrebbe rivelato tracce di veleno, una sostanza molto pericolosa di cui ancora non si conosce il nome e non è stato rivelato nemmeno alla famiglia dell’attivista.

Intanto il capo dell’ospedale di Omsk Alexander Murakhovsky ha detto che sono stati effettuati nuovi esami diagnostici e quindi bisogna attendere i risultati che non arriveranno subito ma ci vorrà qualche giorno.