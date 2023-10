Allarme bomba al Louvre e a Versailles: ecco cosa è successo

Poco fa è stata effettuata un’operazione di evacuazione presso la Reggia di Versailles, situata nelle vicinanze di Parigi, a seguito di una minaccia di bomba. Secondo quanto riferito, l’allerta è stata generata da un messaggio anonimo pubblicato sul sito web della polizia. Questo evento si verifica dopo che la mattina è stata emessa una minaccia simile che ha portato alla chiusura del Museo del Louvre. In entrambi i casi, i luoghi non saranno aperti al pubblico per l’intera giornata.

Il Museo del Louvre, uno dei più visitati al mondo, ha chiuso le sue porte per motivi di sicurezza. Infatti è stato innalzato il livello di allerta terrorismo in Francia al massimo grado. Questa decisione è stata presa in risposta all’attentato avvenuto ieri ad Arras, nel nord del paese, che ha portato alla tragica morte di un professore.

- Advertisement -

Una portavoce del Museo del Louvre ha dichiarato che il museo ha ricevuto un messaggio scritto che indicava rischi per il museo e i suoi visitatori. Pertanto, la decisione di evacuare il museo e chiuderlo per l’intera giornata è stata presa al fine di condurre le verifiche necessarie in termini di sicurezza.

È evidente che la Francia sta prendendo misure rigorose per garantire la sicurezza dei luoghi pubblici. Queste decisioni servono a difendere i suoi cittadini in risposta a minacce terroristiche e attacchi recenti. La situazione richiede un’attenzione costante alla sicurezza e alle misure preventive per affrontare le sfide legate al terrorismo.