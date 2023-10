Allarme bomba all’aereoporto di Buenos Aires

Allarme bomba all’aeroporto Aeroparque Jorge Newbery di Buenos Aires. Subito dopo l’allarme sono arrivati nello scalo gli agenti della polizia federale argentina e la brigata degli artificieri. Le minacce sono state inviate a due compagnie, precisamente Aerolíneas Argentinas, Flybondi e Jet Smart. In seguito alle minacce le autorità aereoportuali hanno deciso di sgomberare un aereo e le aree di imbarco dei restanti voli, i passeggeri sono stati allontanati dalla zona d’imbarco finché non finirà il sopralluogo per capire se si tratti o meno di un falso allarme.

Tutte le partenze sono state momentaneamente sospese e gli aerei che stavano per atterrare sono stati dirottati all’aeroporto internazionale di Ezeiza.

Questa situazione causerà ritardi, sia nelle partenze che negli sbarchi, poiché le prime stime degli esperti riferiscono che, in assenza di dettagli in merito alla minaccia,l’operazione di verifica richiederà molto tempo.

I presunti attentatori avrebbero riferito della presenza di un ordigno all’interno di uno dei 4 voli diretti a Mendoza. La società che gestisce gli aereoporti argentini, la Aeropuertos Argentina 2000, ha fatto sapere di aver ricevuto le minacce via chat.

Intanto anche l’ Associazione mutua israelita argentina (Amia) ha ricevuto questo pomeriggio una minaccia di attenato, che ha fatto scattare un allarme.