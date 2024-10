Amianto Comics annuncia la graphic novel “La Seconda Luna”

Amianto Comics, casa editrice indipendente nota per le sue pubblicazioni audaci e innovatrici, è orgogliosa di presentare la sua ultima fatica: “La Seconda Luna”

Questa nuova graphic novel, la prima realizzata interamente dai fondatori Alessandro Benassi, Federico Galeotti e Matteo Polloni, verrà ufficialmente rilasciata durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games.

“La Seconda Luna”

non è solo un’opera biografica su Buzz Aldrin, il secondo uomo a mettere piede sulla Luna, ma è un’avventura visiva e narrativa che esplora temi profondi come il concetto di “arrivare secondo“.

Attraverso la lente della vita di Aldrin, il fumetto indaga la natura della sconfitta, la ricerca di significato in un mondo che spesso sembra privo di senso, e come la percezione di una stessa storia possa variare drasticamente a seconda del punto di vista dell’osservatore.

Innovativa nel suo approccio,

“La Seconda Luna” mescola tavole pittoriche, illustrazioni da libro per l’infanzia e inserti testuali tratti da diverse fonti, creando un’esperienza visiva e narrativa senza precedenti.

“La Seconda Luna” sarà disponibile in pre-order dal 21 ottobre. Il volume verrà stampato in sole 150 copie firmate e numerate a mano e sarà possibile acquistare 10 copie deluxe che includono la patch originale NASA dell’Apollo 11.

Con questa pubblicazione, Amianto Comics vuole non solo raccontare una storia, ma anche sperimentare con le forme del racconto visivo, spingendo i confini di cosa un fumetto possa essere.

Vi invitiamo a scoprire “La Seconda Luna” sul sito www.amiantocomics.com in pre-order dal 21 ottobre e in Self Area a Lucca Comics & Games 2024, dove potrete non solo acquistare la graphic novel, ma anche incontrare i suoi creatori.