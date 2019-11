Sabato 30 novembre Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics, Bao Publishing e Saldapress insieme per il Free Comic Book Day Italia 2019 14 albi esclusivi in distribuzione gratuita nelle fumetterie aderenti all’iniziativa

Anche quest’anno torna il Free Comic Book Day Italia! Sabato 30 novembre sarà infatti possibile recarsi nelle migliori fumetterie in tutta Italia per ricevere albi speciali con contenuti inediti e a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici italiane.

Il Free Comic Book Day, la giornata del fumetto gratis, nasce negli Stati Uniti nel 2002 con lo scopo di introdurre le nuove generazioni alle gioie della lettura, portare in fumetteria nuovi lettori e riportare chi se ne era allontanato.

Giunto alla sua terza edizione italiana, Free Comic Book Day è stato importato nel 2016 e quest’anno conta della partecipazione di

Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics, Bao Publishing e Saldapress

creando così un team di editori in prima linea per la promozione del fumetto. Durante l’intera giornata, albi inediti ed esclusivi per l’evento e preview di volumi in uscita nei prossimi mesi, vengono distribuiti gratuitamente nelle fumetterie, trasformandole in luogo di grande festa per il mondo della nona arte.

Tra le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest’anno ci sono

anche Avengers & Savage Avengers, Spider-Man & Venom e Paperinik & X-Music (Panini Comics); Daryl Zed (Sergio Bonelli Editore); Astra Lost In Space e Ariadne In The Blue Sky (Edizioni Star Comics); The Prism (Bao Publishing); The Ghost Fleet & Murder Falcon (Saldapress).

“Ancora una volta Panini Comics, e alcuni dei principali editori di fumetto, portano in Italia l’iniziativa avviata negli States nel 2002 e diventata nei decenni lo zenith delle iniziative promozionali del mercato del fumetto” afferma Marco M. Lupoi, Direttore Editoriale Panini Comics.

“In tantissime fumetterie, i lettori potranno incontrare una selezioni di albi inediti ed esclusivi,

completamente gratuiti, anteprima di pubblicazioni di futura uscita, o anche albi inediti che per il momento saranno disponibili SOLO in questo formato. Un appuntamento immancabile, ricco di tante sorprese”.

Da Sergio Bonelli Editore:

“Sergio Bonelli Editore è felice di rinnovare la sua partecipazione alla nuova edizione del Free Comic Book Day Italia con un titolo d’eccezione:

il numero zero di Daryl Zed, personaggio creato da Tiziano Sclavi che dalle pagine del celebre albo di Dylan Dog “Caccia alle Streghe” continua a vivere in una miniserie a lui dedicata, in uscita nel 2020, scritta da Tito Faraci e disegnata da Nicola Mari, Angelo Stano e Werther Dell’Edera. Pulp, frasi ad effetto e il lavoro di Cacciatore di Mostri come uno tra tanti: Dylan Dog presenta Daryl Zed”.

Michele Foschini e Caterina Marietti,

rispettivamente Direttore Editoriale e CEO Bao Publishing aggiungono: “Siamo felici di partecipare al FCBD Italia con Prism, il primo progetto a fumetti lungo di Matteo De Longis.

Space opera rock dalla minuziosa documentazione, sarà una saga in sette volumi, incentrata sulla registrazione nello spazio del disco perfetto, destinato a salvare il mondo da un fenomeno di letale inquinamento acustico…lo Smoke on the water!”.

“Il Free Comic Book Day è da sempre una bellissima iniziativa che avvicina i lettori alla fumetteria, ancora oggi il luogo migliore, in Italia, per incontrare l’ampia e variegata offerta editoriale di fumetto” commenta Andrea G. Ciccarelli, Drettore Editoriale SaldaPress

“Con grande entusiasmo, SaldaPress ha deciso di partecipare – per la prima volta quest’anno – all’evento. I titoli che abbiamo scelto (Murder Falcon, Ghost Fleet e Outer Darkness: due volumi singoli e una serie) rappresentano un ottimo modo per avvicinarsi alla parte del nostro catalogo dedicata ai titoli Image Comics e Skybound. Ma, soprattutto, sono grandi storie firmate da grandi autori. Buona lettura!”.

Claudia Bovini,

Direttore Editoriale Star Comics, conclude: “È un piacere per Edizioni Star Comics partecipare quest’anno al Free Comic Book Day Italia assieme ai più importanti editori italiani.

Questo appuntamento è andato crescendo di rilevanza anno dopo anno, diventando un momento ormai irrinunciabile per la diffusione della cultura del fumetto nel nostro paese e il fatto che sempre più case editrici decidano di unire le forze per far crescere ulteriormente questo evento lo testimonia”.

Anche le fumetterie hanno aderito con entusiasmo al progetto,

accogliendo sempre più lettori per quest’occasione speciale econtribuendo attivamente con il loro impegno all’iniziativa con eventi pensati ad hoc, presentazioni, sfilate di cosplayer e autori ospiti nelle fumetterie.

Anche quest’anno saranno oltre 240 gli esercizi che aderiranno al Free Comic Book Day (la lista completa è consultabile sul numero 339 del mensile di informazione per fumetterie Anteprima, in uscita a novembre, nonché su tutti i canali social di Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Bao Publishing, Saldapress ed Edizioni Star Comics).

Non resta che dire: viva il fumetto, viva il Free Comic Book Day! #FCBDitalia19!