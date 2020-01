Debutta il 30 gennaio DYLAN DOG 401. L’ALBA NERA. Arriva in edicola e in fumetteria l’albo che apre un nuovo ciclo narrativo per l’Indagatore dell’Incubo

Concluso con il numero 400 il ciclo della meteora, debutta il prossimo 30 gennaio nelle edicole e nelle fumetterie italiane con l’atteso numero 401 la nuova miniserie all’interno della serie regolare di Dylan Dog che proporrà un ritorno allo spirito originario del personaggio della Sergio Bonelli Editore.

Soprannominata “666”, la miniserie si comporrà infatti di sei albi in cui tutto…

inizierà di nuovo. Con un campanello che fa UAARRGH, una cliente di nome Sybil Browning e, a fianco dell’Old Boy orfano del suo Groucho, un nuovo, silenzioso assistente… Tutti elementi che i fan dell’Indagatore dell’Incubo ben conoscono e che riportano alla memoria il mitico albo numero 1 dell’ottobre del 1986, scritto da Tiziano Sclavi, illustrato da Angelo Stano e con copertina di Claudio Villa, intitolato L’alba dei Morti viventi.

Per celebrare la nuova ripartenza, tutti i sei numeri che compongo questo speciale ciclo di storie avranno una copertina con lavorazioni speciali, a partire dal 401 con una copertina argentata.

DYLAN DOG 401. L’ALBA NERA è scritto e sceneggiato da Roberto Recchioni. I disegni sono di Corrado Roi, la copertina di Gigi Cavenago.

Pochi giorni dopo, l’8 febbraio, arriverà invece in edicola DYLAN DOG COLOR FEST N° 32, dal titolo ALTRE VISIONI. Nel celebre trimestrale, la cui copertina sarà firmata da Gloria Pizzilli, troveremo il maggiolone di Dylan in panne, un enigmatico vecchio su un tosaerba che ne incrocia la strada, una sanguinaria rapina in un pub… Sarà solo l’inizio di una delle tre fantastiche storie raccolte in questo nuovo Color Fest: Dì ciao, con testi, disegni e colori di Piero Dall’Agnol, Welcome to the Jungle, con soggetto e sceneggiatura di Isaak Friedl e Marco Nucci e disegni e colori di Yang Yi, e Brokedown Palace, con testi, disegni e colori di Alessandro Baggi.

DYLAN DOG N.401

L’ALBA NERA

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Codice a barre: 977112158004700401

Soggetto: Roberto Recchioni

Sceneggiatura: Roberto Recchioni

Disegni: Corrado Roi

Copertina: Gigi Cavenago

Prezzo: 3,90 euro

Uscita: 30 gennaio

DYLAN DOG COLOR FEST N° 32

ALTRE VISIONI

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 96

Codice a barre: 977197194704500032

Copertina: Gloria Pizzilli

Dì ciao

Testi, disegni e colori: Piero Dall’Agnol

Welcome to the Jungle

Soggetto e sceneggiatura: Isaak Friedl, Marco Nucci

Disegni e colori: Yang Yi

Brokedown Palace

Testi, disegni e colori: Alessandro Baggi

Prezzo: 5,50 euro

Uscita 8 febbraio