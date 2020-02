WOTAKOI LOVE IS HARD FOR OTAKU di Fujita. Arriva in Italia il primo numero del manga campione di incassi in tutto il mondo. Ma è davvero così difficile trovare l’amore per i nerd?

Dopo l’incredibile successo ottenuto in Giappone, Planet Manga presenta in Italia WOTAKOI – LOVE IS HARD FOR OTAKU, il manga di Fujita consacrato dal fortunato adattamento anime disponibile su AmazonPrime Videoe dalla realizzazione di un film live action di prossima uscita.

I protagonisti sono Narumi e Hirotaka:

professione impiegati e…otaku hardcore! Amici fin da ragazzini, i tempi in cui giocavano assieme sono passati da un pezzo, ma da colleghi di lavoro le cose non sono poi tanto cambiate. Fanatici di manga, giochi da tavolo, videogame e cosplay (“otaku” in giapponese indica proprio persone che hanno questi interessi), i protagonisti di Wotakoi devono nascondere le proprie passioni a colleghi e possibili fidanzati. Ma quando l’identità segreta da nerd di Narumi rischia di essere smascherata sul luogo di lavoro, la ragazza elabora un piano… Ecco però la controproposta di Hirotaka: e se uscissero assieme?

Nato come una pubblicazione amatoriale dell’autrice Fujita nel 2014 sulla community online per artisti Pixiv, Wotakoi ha conquistato con la sua travolgente originalità la vetta della prestigiosa classifica di Kono Manga ga Sugoi!, una nomination ai Kodansha Manga Awards e la vittoria al Web Manga General Election.

I PERSONAGGI PRINCIPALI

Narumi Momose

Per tutta la vita ha nascosto il fatto di essere una otaku alla famiglia e agli amici più stretti. Non ha fortuna con gli uomini, e non riesce proprio ad abbandonare la passione per gli amori drammatici. Conosce Hirotaka sin da quando erano ragazzini e (non erano ancora degli otaku), è l’unico al quale può parlare delle sue passioni.

Hirotaka Nifuji

Efficiente sul lavoro, è un irredento fan di videogiochi. Non è troppo interessato agli altri, ma non è un misantropo; solo, preferisce avere un buon motivo per stare in compagnia. Non nasconde il suo essere un otaku né ha intenzione di cambiare. Nelle mail è un chiacchierone e mostra molto più entusiasmo che di persona.

Hanako Koyanagi

Amica e collega di Narumi. Come cosplayer, i personaggi maschili famosi sono la sua specialità. Appare schietta e disinvolta, anche se a volte è inaspettatamente impicciona e invadente. È severa, ma non abbandona mai gli altri.

Taro Kabakura

Collega di Hirotaka. Il suo volto incute timore, ma ha un carattere serio ed è un capo affidabile. Si vergogna di essere un otaku e ha sempre vissuto nascondendo i suoi gusti agli amici. Solo con Narumi o Hirotaka riesce a tranquillizzarsi mostrando questo lato di sé.

PANINI COMICS presenta WOTAKOI – LOVE IS HARD FOR OTAKU

Uscita: 13 febbraio

Prezzo: € 8,90

Pagine: 136

Formato: 14,5×21, con sovraccoperta

Rilegatura: brossura fresata

Interni: bianco e nero e a colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online