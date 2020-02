Atterrati a Pratica di Mare gli 8 italiani provenienti da Wuhan

8 italiani provenienti da Wuhan, sono atterrati in Italia

Gli italiani erano arrivati con un volo inglese atterrato stamani a Brite Norton, in Gran Bretagna, a bordo 200 cittadini europei di varie nazionalità.

I nostri connazionali sono appena atterrati all’aeroporto militare Pratica di Mare, grazie ad un volo organizzato dal COI-Difesa, dopo i primi accertamenti come da protocollo, saranno portati all’ospedale militare del Celio a Roma, per essere messi in quarantena.

Il 17enne sta per tornare in Italia

Anche il 17enne Niccolò bloccato a Wuhan potrà tornare a casa. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “un velivolo dell’Aeronautica militare andrà a prenderlo in Cina e lo riporterà qui. Per noi nessuno deve rimanere indietro”.

Due bambini in isolamento alla Cecchignola

I due bambini in isolamento a Cecchignola sono stati trasferiti all’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. I piccoli hanno 8 e 4 anni, avrebbero qualche linea di febbre ed in via precauzionale sono stati accompagnati in Ospedale. Per uno dei bambini si è già avuto l’esito del test risultato negativo, si resta in attesa del secondo test.