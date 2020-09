PANINI COMICS celebra il BATMAN DAY 2020 // TANTE INIZIATIVE E TITOLI DEDICATI PENSATI PER I FAN DEL CAVALIERE OSCURO PER LA FESTA DI SABATO 19 SETTEMBRE

Giù il mantello, su la maschera! È l’invito di DC a indossare il costume da eroe, e il motto del Batman Day 2020, la giornata che coinvolge milioni di fan in tutto il mondo e che quest’anno cade sabato 19 settembre, dedicata interamente a celebrare uno dei supereroi più ammirati e riconosciuti nel panorama mondiale del fumetto.

Panini Comics –editore italiano dei fumetti DC – ha in serbo diverse soprese e attività imperdibili per i fan di Bruce Wayne e per chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta al suo mondo.

Per iniziare a conoscere il personaggio c’è

il volume “Batman Day 2020: Giù il mantello, su la maschera”, realizzato appositamente per l’occasione, che raccoglie una selezione di grandi storie iconiche del Cavaliere Oscuro. Batman day 2020: giù il mantello, su la maschera si presenta come un oggetto da collezione, per ricordare per sempre la giornata dedicata al più grande detective del mondo.

Uscita: 19 settembre

Prezzo: € 9,90

Pagine: 96

Rilegatura: cartonato

Formato: cm 17X26

Interni: colori

Distribuzione: fumetteria e online

I lettori navigati troveranno pane per i loro denti sia in fumetteria che online.

Nelle fumetterie aderenti all’iniziativa sarà infatti disponibile un albo gratuito contenente due storie inedite appartenenti all’arco narrativo di La città di Bane, attualmente in corso di serializzazione nel quindicinale Batman.

Per l’occasione verrà presentata anche un’esclusiva cover variant del numero 8 di Batman, inedita in Italia, che ritrae il supereroe a bordo della Batmobile e che sarà disponibile in fumetteria e su paninicomics.it a partire dal 17 settembre. La variant permetterà di accedere ad un esclusivo contenuto animato. Per sbloccare l’effetto speciale, basterà aprire l’app Snapchat e scansionare lo Snapcode presente sulla cover.

Giù il mantello, su la maschera!



L’invito della giornata è quello di indossare il costume di Batman e Panini Comics ha pensato anche a questo: grazie a Snapchat e a una lente in realtà aumentata creata ad hoc per l’occasione, chiunque potrà immedesimarsi nei panni del protettore di Gotham indossando l’iconica maschera nera. Condividere con gli amici il proprio volto da supereroe non è mai stato così semplice!

Online, poi, la giornata prosegue con una speciale promozione dedicata a tutte le testate legate al Cavaliere Oscuro, e che permetterà di acquistare Batman, Batman/Superman, Justice League, Dc Crossover e Batman di Snyder e Capullo con uno sconto del 20%, dal 18 al 20 settembre sul sito paninicomics.it.

“Ci sono stati progetti e controprogetti, idee tra le più variopinte e le più semplici, ma alla fine abbiamo portato a casa qualcosa di davvero speciale” commentaMarco M. Lupoi, direttore editoriale PaniniComics “Il BATMAN DAY 2020 è qui, e per la prima volta in Italia viene gestito da Panini. Investiti del ruolo di publisher DC da pochissimo, abbiamo voluto presentarci in grande stile. Ci siamo sbizzarriti per rendere indimenticabile questa giornata, la prima di una (speriamo) lunga serie”.

“Una celebrazione unica del Batman Day” dice Max Rivera, Head of EMEA Global Partnerships di Snap, Inc. “grazie all’utilizzo innovativo della tecnologia AR da parte di Panini Comics, gli Snapchatters italiani e di tutto il mondo potranno vivere un’esperienza immersiva nel mondo di Gotham City”.

“Siamo orgogliosi di aver sviluppato assieme a Panini e Snap Inc una soluzione originale per permettere a tutti i fan di celebrare un character iconico come il Cavaliere Oscuro” aggiunge Claudio Di Priamo – Business Manager di Internet Media Services Italia.

Per partecipare attivamente sui social anche da casa, i fan possono utilizzare l’hashtag #BatmanDay e il tag @Panini_dcit e @Paninicomics.