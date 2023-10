Biden accusa Hamas di essere peggiore dell’ISIS

Il presidente USA, Joe Biden, si trova attualmente in visita presso Israele e ha rilasciato da poco alcune dichiarazioni molto forti rispetto al conflitto in corso tra lo stato ebraico e Hamas.

Il presidente degli Stati Uniti ha confermato il sostegno americano a Israele, dicendo al primo ministro Benjamin Netanyahu di essere presente in Israele per confermare per l’appunto il grande rapporto di amicizia che lega il popolo degli Stati Uniti a quello di Israele e di aver scelto di essere presente per renderlo chiaro al mondo intero.

Il presidente ha condannato l’attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele, dicendo che il gruppo terroristico ha commesso atrocità che fanno sembrare l’ISIS razionale.

Subito dopo il presidente USA ha riconosciuto che mentre Israele ha il diritto di difendersi, bisogna anche tenere a mente che Hamas non rappresenta il popolo palestinese e ha portato loro solo sofferenza.

Netanyahu, da parte sua, ha ringraziato Biden per la sua visita, facendo notare che questa è la prima visita di un presidente americano in Israele in un momento di guerra. Successivamente è arrivato il momento di commozione del presidente israeliano che ha ringraziato Biden. Infine Netanyahu ha ringraziato il presidente USA a nome di tutto il popolo di Israle aggiungendo che l’unica cosa migliore di avere un amico come il presidente USA è che, proprio il presidente, sia presente sul suolo israeliano in un momento come questo.