Bimba non vaccinata in condizioni critiche per tetano, genitori rischiano incriminazione

Peggiorano le condizioni della bambina di 10 anni che ha contratto il tetano, e che, non era stata vaccinata.

La bambina è in condizioni critiche

È in condizioni critiche la bambina di 10 anni colpita da tetano. Lo hanno confermato i vertici dell’Azienda Ospedaliera durante la conferenza stampa di oggi. Il decorso sarà lungo, perché il tetano è una malattia pericolosa. “Ci vorranno almeno tre o quattro settimane per il decorso. È il primo caso di tetano che vedo nei bambini, e così molti medici come me”, ha dichiarato Paolo Biban, direttore della Pediatria ad Indirizzo Critico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Intanto i suoi genitori potrebbero finire sotto accusa: la loro posizione è al vaglio della Procura di Verona che sta valutando l’ipotesi di aprire un fascicolo. “Lo apprendo dalla stampa, al momento mi riservo di approfondire”, il commento dell’avvocato Thomas Cesaro, che assiste i genitori della bambina, a Il Messaggero. La coppia ha un’altra figlia, più piccola, che a sua volta non sarebbe vaccinata. “Non posso rispondere se ci sono possono essere problematiche in famiglia, come intolleranze o allergie che dovevano sconsigliare qualche vaccinazione. Ci saranno delle opportune e successive valutazioni», ha aggiunto il legale. Inoltre, ha precisato che «la mancata vaccinazione non è dovuta ad una scelta ideologica”.

Bimba di 10 anni ancora grave per il tetano

Restano ancora gravi le condizioni della bambina di 10 anni di Povegliano Veronese che ha contratto il tetano. La piccola, figlia di genitori no vax, come riportato da La Repubblica, non era vaccinata e ha preso l’infezione – pare – a causa di una banale ferita. Da martedì scorso la piccola si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale della donna e del bambino al Polo Confortini di Verona. La bimba è intubata e la sua prognosi rimane riservata. I medici sarebbero in ogni caso fiduciosi della possibilità che il decorso della piccola paziente sia positivo. Intanto il sindaco di Povegliano, Lucio Buzzi, ha sottolineato come la bambina frequentasse le scuole elementari in un altro paese, motivo per il quale dal Comune non erano a conoscenza che i genitori non avessero provveduto alle vaccinazioni obbligatorie.

Genitori no vax: hanno rifiutato per tre volte il vaccino

I genitori no vax della bambina ricoverata dopo aver contratto il tetano erano stati oggetto però di ben tre solleciti (ignorati) da parte della Regione Veneto per mezzo della Ulss 9 Scaligera. Il dibattito infiamma anche sui social, dove il virologo Roberto Burioni dalla sua pagina Facebook ha duramente attaccato il Corvelva (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni), che il prossimo 27 giugno ha in programma una conferenza stampa in Parlamento sulla libertà di scelta terapeutica: “Quelli che con le loro bugie inducono i genitori a non vaccinare i figli, quelli che hanno sulla coscienza la bambina in fin di vita a causa del tetano vengono ospitati in Parlamento. Chi li ha invitati? Fuori!”. Burioni si è anche scagliato contro “la libertà di fare morire dei bambini in nome dell’ignoranza”.

La procura di Verona valuta la posizione dei genitori

La posizione dei genitori della bambina veronese di 10 anni che ha contratto il tetano e non era vaccinata è al vaglio della Procura della Repubblica di Verona, che sta valutando l’ipotesi di aprire un fascicolo. Lo scrive l’agenzia di stampa ANSA. “Apertura indagini? Lo apprendo dalla stampa, al momento mi riservo di approfondire” ha detto all’agenzia l’avvocato Thomas Cesaro, che assiste i genitori della bambina.

La coppia ha un’altra figlia, più piccola, che a sua volta non sarebbe vaccinata: “Non posso rispondere se ci sono possono essere problematiche in famiglia, come intolleranze o allergie che dovevano sconsigliare qualche vaccinazione. Ci saranno delle opportune e successive valutazioni”, ha aggiunto il legale. “Di sicuro – ha aggiunto – la mancata vaccinazione non è dovuta ad una scelta ideologica“. “Il momento è drammatico per la famiglia, immaginatevi di vivere in un Reparto di terapia intensiva con i macchinari che suonano e la bambina che sta male. I genitori stanno facendo il possibile per essere di supporto alla figlia”, ha concluso l’avvocato Cesaro. Che sostiene l’esatto contrario di quanto raccontato nell’articolo della Stampa che ha parlato della vicenda:

“Non vaccinare la piccola era stata una loro scelta ideologica. Come di tanti altri genitori che nel solo Veneto non hanno fatto vaccinare oltre 70 mila bambini. I vertici dei No Vax di Verona e del Veneto giurano però di non conoscere questa coppia. Sostengono che potrebbero aver aderito alla campagna contro le vaccinazioni di loro spontanea iniziativa. O forse semplicemente dato il clamore del caso hanno stretto un cordone di protezione attorno ai genitori e alla loro bambina che, anche se al momento non è in pericolo di vita, lotta per evitare che l’infezione possa raggiungere altre parti del corpo danneggiando in modo irreparabile organi vitali”.

[…] Un papà che va avanti e indietro viene fermato dai giornalisti che gli chiedono se è lui il padre della piccola: «Non sono io». Tre parole e basta prima di infilarsi veloce in reparto. Magari è proprio lui. Oppure no. Di sicuro sono solo affari suoi. Il comunicato dell’ospedale di Borgo Trento è assai stringato. Dice solo che le condizioni della bambina sono stabili. Si sa che è in terapia intensiva ma vigile. Non è mai stata sottoposta a coma farmacologico”.

In ogni caso il presidente di Corvelva Veneto Ferdinando Donolato si era schierato a fianco dei genitori: “Non li conosciamo ma siamo pronti ad aiutarli. Non dimentichiamoci che ci sono casi di pazienti infettati dal tetano pur essendo vaccinati. E se poi non fosse tetano, come era successo qualche tempo fa a Torino? Aspettiamo prima di emettere sentenze”.

Si è scoperto che i genitori della bambina sono convintamente contrari alle vaccinazioni. Il portavoce di Corvelva, che in Veneto è una delle associazioni “free vax” più importanti e seguite, però rifiuta di assumersi alcuna responsabilità. “Noi non abbiamo mai sconsigliato di vaccinare i bambini — ha dichiarato Mattia Marchi al Corriere del Veneto — ognuno è libero di procedere come crede. Non conosciamo la famiglia della bimba ricoverata e prima di esprimerci aspettiamo la conferma della diagnosi di tetano”. Secondo il dottor Roberto Burioni invece loro sono quelli “che con le loro bugie inducono i genitori a non vaccinare i figli, quelli che hanno sulla coscienza la bambina in fin di vita a causa del tetano”. E proprio tra qualche giorno Corvelva terrà una conferenza stampa a Montecitorio sulla “libertà di scelta terapeutica”.