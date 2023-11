Blinken in Giordania: la diplomazia USA al lavoro

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è in Giordania per colloqui con diversi leader e ministri arabi.

Il suo programma include incontri con il re giordano Abdullah II e il primo ministro del Qatar. Ha già incontrato il primo ministro libanese ad interim Najib Mikati.

Blinken discuterà anche con i ministri degli Esteri di Giordania, Libano, Qatar, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti.

Il segretario di Stato americano terrà anche un incontro con il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), Phillipe Lazzarini, e una videochiamata con il suo staff di Gaza.

Gli incontri sono ancora in corso e per ora sono filtrati soltanto alcuni dettagli dell’incontro con il primo ministro libanese, Najib Mikati, che, secondo il suo ufficio, ha sottolineato a Blinken l’importanza di lavorare per un cessate il fuoco a Gaza.

Ieri il segretario di stato USA ha tenuto una conferenza stampa a Tel Aviv, durante la quale ha di fatto confermato il sostegno statunitense allo stato ebraico. Nonostante questo, Blinken ha rivelato maggiori dettagli sugli sforzi degli Stati Uniti per organizzare “tregue umanitarie” durante gli attacchi israeliani, secondo il segretario di stato faciliterebbero la fornitura di aiuti ai palestinesi bisognosi e creerebbero un ambiente migliore per il rilascio degli ostaggi.