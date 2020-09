Bollettino Covid Lazio e voli gratis per la tratta Roma Milano

Tantissimi casi positivi da rientro nella regione Lazio e soprattutto a Roma, 86 positivi soltanto nella città capitolina. Un clust di mercato ittico è stato chiuso e messo sotto controllo epidemico a causa di contagi riscontrati. Arrivano i voli free Roma - Milano per contrastare gli assembramenti in un una tratta vitale per l'economia, i lavoratori e le imprese.

Nella regione Lazio ci sono stati ben 165 casi di Covid 19. Ottantasei positivi registrati a Roma, 43 nei Comuni di provincia e 36 nei capoluoghi di Provincia. I dati sono stati resi noti dalla Sanità e dalle Asl territoriali, questo mercoledì si pone nel mezzo di una settimana molto movimentata. L’apertura delle scuole è stata vissuta vissuta con ansia e molta organizzazione, fra poco riapriranno anche le università.

Il ritorno negli atenei con le mascherine

Il Ministro Manfredi ha infatti dichiarato che da lunedì si torna negli atenei con le mascherine. Le aule dovranno esser occupate solo al 50%, le lezioni si integrano con la didattica a distanza per aiutare soprattutto i fuori sede. Vengono privilegiate le matricole che iniziano i loro percorsi di studio.

Il progetto voli free da Roma a Milano

La città capitolina e la regione Lazio integrano delle novità organizzative e strutturali. Ad esempio, parte oggi il progetto dei voli gratis per la tratta Roma Milano. frequentata sul treno da molti professionisti e lavoratori. Un’offerta del genere serve ad aiutare la ripresa economica, ad aiutare le aziende che hanno sperimentato forme di smart o remote working, non far fermare le aziende in un momento ancora molto difficile.

Covid 19 tra Roma e Lazio, altri numeri e bollettini

La Asl di Roma 1 ha segnalato 31 nuovi casi in giornata, ben undici casi di rientro da paesi esteri e regioni italiane: Sardegna e Calabria. Anche un altra Asl ha registrato ben 52 positivi con rientri dalle vacanze. Un altro ufficio capitolino che ha riportato un numero alto è la Asl Roma 6 con ben 27 persone positive. I medici come da protocollo hanno isolato i contatti per la quarantena e le prime cure. Nella Regione, numeri di positivi sono stati contati a LAtina, Frosinone, a Rieti e Viterbo. In un cluster del mercato ittico sono in corso delle indagini epidemiologiche perché sono stati registrati dei contagi.