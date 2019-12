Capodanno in piazza 2020, ecco tutti gli eventi da non perdere

Il Capodanno si avvicina e con sai cosa fare? Il Capodanno in piazza non delude mai, può essere un’ottima soluzione economica e divertente per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno con musica e luci. Scopriamo insieme città per città i migliori concerti che si svolgeranno in molte città da nord a sud.

Concerti di Capodanno 2020

Capodanno a Roma: nella capitale l’appuntamento è il 31 dicembre al circo Massimo. Ad aprire la serata sarà Ascanio Celestini che intratterrà il pubblico raccontando una favola inedita scritta appositamente sul tema della Terra. Dopo il countdown per la mezzanotte e lo spettacolo pirotecnico con musica dal vivo del PMCE – Parco della Musica Contemporanea Ensemble, partirà il Dj Set di Skin, icona pop rock, leader della band londinese Skunk Anansie e portavoce indiscussa dei diritti umani.

Capodanno a Mantova: Mantova darà il benvenuto al 2020 con un grande concerto in piazza Sordello. Gli ospiti della serata saranno i Subsonica che si esibiranno in piazza portando i loro più grandi successi.

Modena: Il concertone di Capodanno di Modena si svolgerà in piazza Roma. Il 31 dicembre salirà sul palco l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta insieme agli ospiti della sera Baci e Abbracci.

Orvieto: Il concerto di Capodanno a Orvieto sarò animato dal gruppo Umbria Jazz Winter 2019. Gli spettacoli del 31 dicembre inizieranno alle 11.30 con la street parade dei Funk Off e proseguiranno nei teatri della città.

Capodanno a Genova: nella città ligure ci sarà una grande festa all’aperto che inizierà già il 29 dicembre e che si concluderà con l’arrivo del nuovo anno. Fulcro dei festeggiamenti sarà Piazza De Ferrari che accoglierà artisti e djset per tutta la durata della kermesse. La festa inizierà alle 17 del 29 dicembre con i Mates, il gruppo di creator più seguito sul web. Alle 21.30 salirà sul palcoscenico Gabry Ponte. Lunedì 30 alle 17:00 il palcoscenico passerà ad Awed e i suoi amici, un trio di giovanissimi youtuber, mentre alle 21:20 si proseguirà con il concerto dei Boomdabash, gruppo rap pugliese. Per il 31 dicembre alle 22:30 si esibirà in concerto Giusy Ferreri che sarà preceduta da una star a sorpresa.

Concerto di Capodanno 2020 a Potenza: In piazza Mauro Pagano si terrà il Capodanno di Rai Uno con lo show L’anno che verrà. Dopo due anni a Matera, lo show con numerosi ospiti presentato da Amadeus torna nel capoluogo lucano.

Capodanno 2020 a Ferrara: Come ogni anno allo scoccare della mezzanotte va in scena uno spettacolo unico al mondo: l’Incendio del Castello Estense. I fuochi d’artificio illumineranno il simbolo di Ferrara regalando uno spettacolo di 20 minuti in cui i classici della musica internazionale faranno da sottofondo e detteranno il tempo degli effetti speciali, delle cascate di fuoco e dei giochi di luce.

Concerto di Capodanno a Riccione: Il capodanno di Riccione si svolgerà in compagnia del Deejay On Stage live show con la conduzione di Rudy Zerbi e con la partecipazione dei personaggi della radio. La serata di Capodanno Deejay On Ice sarà scandita da suggestioni dedicate a Federico Fellini, in questo modo si darà il via ufficialmente ai festeggiamenti per l’anniversario dei 100 anni dalla nascita.

Olbia 2020: A Olbia i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno si terranno al Molo Brin con un grande concerto e, allo scoccare della mezzanotte, i tradizionali fuochi d’artificio. L’ospite d’onore del Capodanno di Olbia 2020 sarà Elisa che porterà sul palco tutti i suoi più grandi successi.

Concerto di Capodanno a Cagliari: L’ospite d’eccezione del Capodanno di Cagliari sarà Vinicio Capossela che si esibirà in Piazza Yenne. I festeggiamenti si terranno anche in altre piazze della città come Piazza San Giacomo dove si esibirà la band Mambo Django e a seguire il gruppo Foxi & Harry e Piazza Santa Croce dove ci sarà lo spettacolo di Smash Hits e il Dj Set Bettosun.

Brescia 2020: I festeggiamenti di San Silvestro si terranno in piazza Loggia a partire dalle 22.30 con il concerto di Omar Pedrini che accompagnerà il grande pubblico fino alla mezzanotte.

Padova 2020: A Padova in piazza prato della Valle il 31 dicembre torna uno degli eventi più attesi dell’Anno: il Future Christmas. Il prossimo 31 dicembre il concertone di Capodanno vedrà come protagonista Fabri Fibra che si esibirà dalle ore 22.

Capodanno a Siena 2020: In piazza del Campo a Siena l’appuntamento è con lo spettacolo Up&Down di Paolo Ruffini.

Capodanno a Milano 2020: A Milano l’appuntamento per il concerto di Capodanno è in Piazza Duomo dove si terrà il Milano Capodanno for future, il primo capodanno ecosostenibile. A condurre la maratona verso il 2020 ci sarà Filippo Solibello di Rai radio 2. Tra gli ospiti d’onore è prevista la presenza de Lo Stato Sociale, Fabri Fibra e Luca Carboni.

Concerto di Capodanno a Bologna: In attesa del tradizionale Rogo del Vecchione, che simboleggia l’anno vecchio che brucia, che si terrà in Piazza Maggiore allo scoccare della mezzanotte, musica e dj set vi accompagneranno nel corso dell’ultima notte dell’anno. Per il 2020, Bologna rinnova la sua formula del Capodanno, con la kermesse Dancin’Bo che proporrà un ricco calendario per portare l’allegria del ballo in 12 diversi luoghi della città per 5 giorni.

Concerto di capodanno a Bari: Bari si prepara a festeggiare il Capodanno in piazza della Libertà con Telenorba. Ad attendervi numerosi artisti, musica e colori che vi allieteranno fino (e oltre) lo scoccare della mezzanotte.

Napoli 2020: per il concerto di fine anno a piazza Plebiscito ci sarà lo spettacolo di Stefano Bollani per uno show indimenticabile

Concerto di Capodanno a Firenze: A Firenze il capodanno è per strada. Saranno 20 le piazze coinvolte nella festa che proporranno 20 spettacoli adatti a tutti i tipi di pubblico: dal rock alla lirica, dal gospel al jazz.

Concerto di Capodanno 2020 a Catania: A festeggiare l’ultimo dell’anno ci sarà Max Gazzè che si esibirà nella splendida cornice di Piazza Duomo.

Concerto di Capodanno a Salerno: Il concerto di Capodanno di Salerno si terrà in Piazza Amendola, attesi per la notte del 31 dicembre Irene Grandi e i Negrita.

Capodanno 2020 a Parma: Il 31 dicembre lo spettacolo di Capodanno vedrà salire sul palcoscenico di piazza Garibaldi di Parma, Morgan e Andy, ex Bluvertigo, Rom e l’Orchestra di Piazza Vittorio.

Concerto di Capodanno a Rimini: Il concertone di Rimini si terrà come da tradizione in Piazza Fellini. L’ospite d’onore del Capodanno di Rimini sarà Coez.