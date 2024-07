Cartoon Club 2024. Proseguono in città le mostre della 40esima edizione

C’è ancora tempo per ammirare alcune delle straordinarie mostre che hanno caratterizzato Cartoon Club 2024, il Festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games che ha chiuso proprio nei giorni scorsi una 40esima edizione da record, con oltre 200mila presenze e grandi ospiti internazionali.

Al Museo della Città, in via Tonini 1, prosegue fino a domenica 28 luglio la mostra dedicata al vincitore del Premio alla Carriera per il cinema d’animazione, Simone Massi. Simone Massi è ritenuto oggi uno dei più grandi animatori a livello internazionale con all’attivo oltre 20 cortometraggi e 800 premi vinti, fra i quali un David di Donatello e quattro Nastri d’Argento.

Nel 2023 Simone Massi ha presentato il suo primo lungometraggio “Invelle”, vincitore del Premio Carlo Lizzani nella sezione Orizzonti all’80a Mostra Internazionale d’Arte Cinemato- grafica di Venezia. La pellicola è stata proiettata anche durante la settimana di svolgimento di Cartoon Club.

Massi è un artista indipendente, disegna esclusivamente amano con una tecnica originale fatta di pastelli a olio stesi su carta e poi graffiati con puntesecche e altri strumenti incisori, dove il bianco e il nero cupo predominano e intessono un movimento fluido e contemplativo. Il festival ha dedico di dedicarli una mostra dal titolo “Tengo la posizione. Simone Massi disegnatore e animatore resistente” nella quale è possibile ammirare anche i suoi cortometraggi animati.

Orari: da martedì a domenica e festivi 10:00 -13:00 / 16:00 – 19:00 (ingresso libero)

Mercoledì e venerdì apertura serale 21:00 – 23:00 . Chiuso il lunedì

Resterà in città,

presso Augeo Art Space fino al 18 agosto prossimo, “Vittorio Giardino. L’eleganza del fumetto”, mostra con cui Cartoon Club celebra l’arte dell’autore dell’edizione del manifesto dell’edizione di quest’anno, nonché vincitore del premio alla carriera per la letteratura a fumetti. Vittorio Giardino, autore del manifesto di Cartoon Club 2024, è il più raffinato autore di fumetti italiano.

Noto soprattutto in Italia, Francia e USA le sue opere sono state pubblicate in diciotto Paesi e tradotte in quattordici lingue. Il suo segno meticoloso e impeccabile gli permette di spaziare tra i generi, con incursioni nel poliziesco, eros, spy story e romanzo di formazione. I fumetti di Giardino si caratterizzano per la scelta di ambientazioni storiche spesso oscure, fra cui i periodi del nazismo, della guerra civile spagnola e dello stalinismo, consentendo all’autore di mettere in scena storie via via più raffinate e corpose con grande varietà di generi, passando dall’hard-boiled di Sam Pezzo alla spy-story sociopolitica di Max Friedman, al fumetto erotico con Little Ego, fino ad arrivare a Jonas Fink, romanzo di formazione di un giovane ebreo praghese dal dopoguerra alla caduta del muro.

AUGEO ART SPACE Corso d’Augusto, 217 (ingresso libero) ore 10:30 – 12:30 / 16:00 – 19:00 apertura serale ogni mercoledì ore 21:00 / 23:00

Resta a Rimini fino al 15 settembre prossimo

un’altra grande protagonista di Cartoon Club 2024: Mafalda con la mostra “Una bambina dalla parte delle donne”, direttamente sulla spiaggia tra i bagni 100 e 150, in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini L’ambientazione balneare conferisce all’evento una dimensione unica, permettendo ai partecipanti, mentre passeggiano lungo la spiaggia, di imbattersi direttamente nelle strisce di Mafalda. Oltre a divertire, grazie alle sue osservazioni perspicaci e al suo spirito incrollabile, Mafalda esprime il suo impegno per la parità di genere, i diritti civili e la lotta contro la guerra.