Chi ha isolato il coronavirus per primo in Europa? Lo Spallanzani o l’Istituto Pasteur?

Chi ha davvero isolato in Europa, il coronavirus per primo? Lo Spallanzani oppure l’Istituto Pasteur? Da qualche giorno, infatti, è stata diffusa la notizia dell’istituto francese che ha dichiarato di aver isolato il virus, in Europa. Infatti, la testata francese Le Parisiene, ha dedicato un articolo al team di ricercatori, elogiando, come è giusto che sia il loro operato.

Lo studio dell’Istituto Pasteur dell’isolamento del coronavirus é stato pubblicato il 30 gennaio, potete leggerlo qui.

Tuttavia, è di oggi la notizia riportata da molti quotidiani e media italiani, ormai nota a tutti, che ad aver isolato il letale virus è stato lo Spallanzani di Roma. Il ministro della salute Speranza, si è complimentato con i virologi dell’istituto di malattie infettive, annunciando la notizia con queste parole: “In queste ore allo Spallanzani è stato isolato il Coronavirus, è una notizia importante a livello globale. Significa avere più possibilità di studiarlo capire e sapere cosa fare per contenerlo. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”.

Facciamo chiarezza…

Prima di queste due eccellenze europee, i dati disponibili ottenuti isolando il coronavirus erano in mano ai cinesi che non li hanno condivisi con il resto del mondo. Gli unici erano i dati di sequenza pubblicati. Ma a chi spetta effettivamente la paternità della “scoperta”? Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha pubblicato su twitter che l’Italia è stata tra i primi paesi al mondo ad averlo isolato, senza specificare il primo né in Europa, né altrove. Ha semplicemente espresso il suo orgoglio per i connazionali.

Il direttore scientifico dello Spallanzani ha ripreso in conferenza stampa la stessa frase, dichiarando che loro sono stati tra i primi in Europa e non i primi, effettivamente. Invece, Nino Cartabellotta, presidente e direttore scientifico della Fondazione GIMBE, sostiene che il virus era già staro isolato dal 17 gennaio e disponibile in GenBank, dichiarando che i media sono “troppo sensazionalistici”.

Comunque, l’isolamento del coronavirus è una notizia importante in questi giorni di panico e di aumento dei contagi in tutto il mondo. Tuttavia, per poter arrivare ad una prima soluzione pratica e fruibile dalla popolazione, occorreranno almeno 6 mesi, come specificato da molti studiosi.