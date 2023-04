Civitanova Marche, forte scontro tra un’automobile ed un motorino: un ferito grave

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile un grave incidente si è verificato a Civitanova Marche, nello specifico in Via Silvio Pellico. Pochi minuti dopo la mezzanotte, una Lancia Ypsilon ha preso violentemente in pieno un mezzo a due ruote sul quale viaggiavano due ragazzine minorenni di 15 anni. Alla guida della vettura c’era un ragazzo originario di Fermo.

A farne le spese sono state le due giovani, le quali hanno fatto un volo di circa 20 metri. Sono poi finite a terra sulla strada, stese a poca distanza dal supermercato Lidl presente in quella zona. Il primo soccorritore è stato un medico fuori servizio che passava casualmente lì vicino. L’uomo ha aiutato la 15enne più grave ed ha presto chiamato il 118. In loco sono arrivati un’ambulanza e un elisoccorso.

Una giovane è stata trasportata in ospedale in codice rosso

- Advertisement -

Questo è stato utilizzato per trasportare la giovane all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è ricoverata in codice rosso. L’altra ragazza di 15 anni ha riportato ferite meno gravi. I medici hanno ritenuto opportuno ricoverarla all’ospedale di Civitanova, in quanto l’incidente potrebbe averle causato un trauma cranico. Sul caso stanno ancora indagando i carabinieri per cercare di ricostruire al meglio la dinamica del sinistro.