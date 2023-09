Come conservare le Mele? Usa questi metodi

La conservazione delle mele non è complessa, questo frutto sostanzioso, versatile e robusto nella consistenza si conserva facilmente. Però, proprio la sua semplicità spesso trae in inganno chi l’acquista che magari decide di metterla in frigorifero oppure la pone nel primo posto che capita in cucina e magari la dimentica per molto tempo. Le mele si conservano facilmente e anche per molto tempo, grazie a questi trucchi.

Né troppo freddo, né troppo caldo, attenzione alla presenza di altra frutta in stato di maturazione e alla muffa

Le mele sono sensibili alle temperature troppo alte e all’umidità. Sono anche sensibili alla presenza di altri frutti in stato di maturazione. Molte casalinghe ed esperti di cucina, utilizzano la carta del pane o comunque assorbente per conservare le mele in frigorifero.

Così coperte e separate da altra frutta, le mele si coprono dall’umidità e si conserveranno fino a 15 giorni. Se il vostro frigorifero è pieno e non ha spazio per la frutta, cosa che avviene spesso durante le grandi festività, cercate luoghi lontani dal sole.

Consigliatissime cantine o dispense, più le temperature sono vicine allo zero e meglio è, infatti questo frutto rimane solido e morbido lontano dal sole e da fonti di calore. Se volete conservare le mele insieme ad altri frutti, magari presentateli insieme alla fine di un pranzo o di una cena, sfruttate cesti spaziosi, mensole con separatori o cremagliere da cucina.

Mele tagliate e ricomposte da portare via: il metodo che non la fa ossidare

C’è un modo per conservare le mele tagliate sfruttando un elastico, ecco il procedimento.

1) Tagliate la mela in 4 parti senza togliere la buccia. Non lavatela, altrimenti marcisce.

2) Ricomponente la mela con i vari spicchi.

3) Fermate la mela con un elastico e mettetel ricomposta in un contenitore per la frutta.

La mela così preparata può essere portata al lavoro, a scuola, in palestra, conservata per il pomeriggio o per la sera.

Ricette con le mele anche in friggitrice ad aria

Le mele sono ingredienti di tante torte e crostate, marmellate e creme. Non solo, si abbinano bene anche alla carne, alle verdure e, infine, con la fermentazione sono la base di aceto e liquori. Ecco un elenco di ricette che abbiamo preparato, anche in friggitrice ad aria.