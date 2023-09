Come tagliare e pulire i peperoni in pochi secondi [ VIDEO TUTORIAL ]

Tra le verdure importanti da inserire nella dieta ci sono i peperoni. Gialli, verdi, rossi, piccoli o grandi. Sono ricchi di vitamine, in particolare: A, C, B1 e B2. Poi hanno acqua, carboidrati, pochi grassi e poche proteine.

Il sapore dei peperoni è particolare, non a tutti piace, poi sono un ingrediente di tantissime ricette e, dovete sapere, che i peperoni ripieni sono cucinati in tutto il mondo. Proprio perché sono l’ingrediente perfetto di tante ricette è bene saper tagliarli, pulirli e cucinarli in maniera perfetta.

In rete spopola un video di Cookist dove il peperone viene tagliato e pulito in un minuto partendo dalle due estremità. Poi dentro viene svuotato di semi e filamenti, questo è solo uno dei tanti modi e ve lo descriviamo per bene.

Taglio e pulizia del peperone partendo dalle estremità

Vi serve un bel coltello per verdure, questo modello colorato va bene, un pochino più grande è meglio. Lo abbiamo trovato su Amazon

Tieni fermo il peperone e taglia le due estremità dell’ortaggio, otterrai un cilindro. Le due estremità non si buttano. Nella preparazione dei peperoni ripieni si taglia soltanto la parte con il picciolo, si cucina e si utilizza come coperchietto.

Se il peperone lo dovete tagliare a listarelle o a cubetti, aprite l’ortaggio con un taglio laterale, mentre lo distendete togliete aiutandovi con la lama affilata del coltello, la parte centrale ricca di filamenti e semi.

Il vostro peperone già così dovrebbe risultare già bello pulito, se non è così togliete i filamenti e i semi rimasti.

A questo punto, procedete con la vostra ricetta, se avete bisogno di lavare il peperone ricordate di asciugarlo poi tamponandolo con un panno pulito o della carta assorbente da cucina.

Ricette di peperoni, anche con friggitrice ad aria

Per la nostra rubrica di cucina, abbiamo cucinato tantissime volte i peperoni, soprattutto con la friggitrice ad aria (qui il tutorial per arrostirli per bene). Ecco alcune ricette che potete provare a fare a casa.

Polpettone di peperoni con cuore filante di scamorza

Peperoni ripieni con riso in friggitrice ad aria

Peperoni ripieni, versione vegetariana

Patate e peperoni