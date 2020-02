Coronavirus news: Lombardia 14 casi accertati, oltre 200 persone come contatti stretti

Salgono a 14 i casi di persone contagiate dal coronavirus in Lombardia tra cui 2 in Veneto, a Padova. Questi gli ultimi aggiornamenti sul contagio in Italia da Coronavirus.

Alle sei persone risultate positive in mattinata in Lombardia, se ne aggiungono altre 8. Di queste ultime, 5 sono medici.

Nel Lodigiano 9 paesi in isolamento

Codogno

Casalpusterlengo

Maleo

Fombio

Somaglia

Castiglione d’Adda

Bertonico

Castelgerundo

Terranova dei Passerini

È stato registrato un altro caso sospetto, sarebbe il medico di base che ha visitato l’uomo che questa mattina è risultato positivo, attualmente ha una sintomatologia di polmonite e sarebbe ricoverato a Milano. Il paziente 38enne che stamani è risultato positivo al coronavirus è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Codogno in terapia intensiva, anche sua moglie incinta all”ottavo mese è risultata positiva al Covid-19. A loro si aggiunge un amico podista trasferito nell’ospedale Sacco.

L’uomo caso zero tornato dalla Cina

Dalle ultime notizie l’uomo “caso zero” che sarebbe stato individuato come contatto principale del 38enne, e rientrato dalla Cina il 21 gennaio, è risultato negativo ad un primo tampone. Saranno necessarie ulteriori indagini per capire l’effettivo stato di salute.

Secondo prime informazioni il paziente zero, quando ha cenato insieme al 38enne aveva una sindrome influenzale iniziata tra il primo e l”8 febbraio, l’uomo era rientrato in Italia con un volo della China Airlines.

Oltre 200 persone identificate come contatti stretti

Sono oltre 200 le persone al momento identificate come contatti stretti del 38enne, a cui è stato o sarà fatto il tampone per scoprire se hanno contratto il coronavirus. Tra i soggetti ci sarebbero medici ed infermieri che hanno prestato soccorso all’uomo già nei giorni precedenti, amici familiari, colleghi di lavoro e chiunque ne sia venuto a contatto ravvicinato.