Coronavirus, un sospiro di sollievo. Le guarigioni aumentano e i contagi diminuiscono

Coronavirus, finalmente una buona notizia. In Italia, così come in Cina e Corea del Nord, le guarigioni superano i contagi. L’incremento dei contagi da coronavirus questa mattina sale a 1.835, con un un’incremento di solo 16% (258 casi in più) una diminuzione del 50% rispetto alla giornata di ieri che ne aveva contati ben oltre 500. Sono 149 i guariti e 52 i decessi. Il Bel Paese è pronto per adottare tutte le misure anti Coronavirus.

Questa sera il premier Conte varerà una riunione straordinaria con tutti i partiti per discutere sul problema. Presente anche la Lega. Il premier Salvini continua a essere polemico, ma intanto il paese non si arrende.

La maggior parte dei contagiati coronavirus non presenta sintomi

Questo potrebbe essere un bene, ma fino a un certo punto. Asintomaticità significa non avvertire gli effetti negativi della malattia, ma anche aumentare il rischio diffusione del morbo.

Per il Coronavirus in Italia, le guarigioni superano di gran lunga i decessi. Su quasi 2000 contagiati, solo 52 persone sono morte. Un vero record se consideriamo che l’influenza stagionale “genera” molte più vittime. Per il coronavirus si è sollevato un vero e proprio caso mediatico. Il nome spaventa , ma non è mortale.

Dulcis in fundo, l’ignoranza, come sempre, ha esaltato casi il razzismo e rivalità tra nord e sud. Molti “cittadini italiani” attraverso i social, avrebbero approfittato per insultare il sud.

Qualcuno si è anche vendicato della cosa. Di contro, durante lo scorso match Napoli Torino, il calore di Napoli con un particolare striscione ” “Nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il Covid-19”, ha ribadito la volontà di restare “Fratelli d’Italia” ma soprattutto “In Italia”.