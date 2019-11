Dal 21 novembre arrivano due nuovi volumi sull’antieroe inventato da Magnus e sull’Agente speciale Alfa

SERGIO BONELLI EDITORE presenta LO SCONOSCIUTO e IO SONO NATHAN NEVER In libreria e fumetteria dal 21 novembre due nuovi volumi sull’antieroe inventato da Magnus e sull’Agente speciale Alfa

Dal prossimo 21 novembre Sergio Bonelli Editore riporterà sugli scaffali l’antieroe inventato da Magnus, impantanato ancora una volta in un destino scomodo da cui non riesce a uscire. Con LO SCONOSCIUTO. LE NUOVE AVVENTURE. LE LUCI DELL’OVEST,scritto da Daniele Brolli e disegnato da Davide Fabbri e Christian Dalla Vecchia, ci immergeremo così nella Berlino del 1987.

Due mondi divisi dal Muro, due civiltà immerse in un’atmosfera di decadenza, dominate da disperazioni opposte. In questo magma di estremi, lo Sconosciuto si muove con la sua solita imprudenza.

Lo ritroviamo all’Est, coinvolto in un intrigo in cui riappaiono vecchie conoscenze del suo recente passato, scopriamo com’è arrivato in Europa, abbandonando la serenità che sembrava aver raggiunto a New York. Ancora una volta si troverà alla ricerca di risposte, tra comunisti feroci, ex nazisti, amori inaspettati e fantasmi di una vita in cui non ha mai smesso di giocare a nascondino con la morte….

Nel volume, con introduzione di Graziano Frediani e postfazione di Gianmaria Contro, si riprendono così i fili narrativi interrotti dalla scomparsa dell’indimenticato maestro bolognese. Il volume sarà presentato il 26 novembre alle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli di Piazza Ravegnana a Bologna. Insieme agli autori interverranno Michele Masiero e Margherita Raviola.

Sempre dal 21 novembre sarà disponibile anche IO SONO NATHAN NEVER,

a cura di Davide Rigamonti e con copertina di Sergio Giardo. Sin dal principio, troviamo l’Agente speciale Alfa in un letto d’ospedale.

Non ricorda cosa sia accaduto, né chi siano le persone che lo circondano. Ma, soprattutto, ha dimenticato la propria identità. «Chi sono?» si domanda Nathan mentre i ricordi riemergono via via nella sua mente come i cocci di uno specchio infranto.

Indecifrabili, contraddittori, spaventosi… Starà al lettore scoprire chi è l’Agente speciale Alfa, attraverso un lungo ritratto in prima persona, sospeso tra fumetto e racconto, che accompagna alla scoperta di un eroe che ha smarrito se stesso e che ora è chiamato a sfogliare daccapo il libro della sua vita.

LO SCONOSCIUTO.

LE NUOVE AVVENTURE. LE LUCI DELL’OVEST

Soggetto: Daniele Brolli

Sceneggiatura: Daniele Brolli

Disegni: Davide Fabbri, Christian Dalla Vecchia

Copertina: Davide Fabbri

Formato: 22 x 29,7 cm, b/n

Pagine: 144

ISBN code: 978-88-6961-446-0

Uscita in libreria: 21 novembre

Prezzo: 21 euro

IO SONO NATHAN NEVER

Copertina: Sergio Giardo

Testi a cura di Davide Rigamonti

Formato: 18,5 x 25, colore

Pagine: 384

ISBN code: 978-88-6961-443-9

Uscita in libreria: 21 novembre

Prezzo: 30 euro