Desolation Club: il nuovo fumetto di Lorenzo Palloni e Vittoria ‘VicMac’ Macioci

DESOLATION CLUB: l’adolescenza è una terra sconosciuta. Giovedì 5 dicembre il primo volume (di due) del nuovo fumetto di Lorenzo Palloni e Vittoria ‘VicMac’ Macioci

DESOLATION CLUB

è il nuovo fumetto in due volumi scritto da Lorenzo Palloni – fresco vincitore del premio Boscarato e premio Gran Guinigi come miglior sceneggiatore – e Vittoria ‘VicMac’ Macioci.

Ma soprattutto, il primo volume, intitolato NUOVO MONDO ANTICO (pagg. 96, euro 19,90) , è andato letteralmente a ruba durante le giornate di Lucca Comics & Games.

Un successo che, sommato a quello previsto per l’imminente uscita del volume in libreria e fumetteria il prossimo 5 dicembre, ha spinto saldaPress a programmare già la prima ristampa del volume. Perciò, chiunque desideri acquistare la prima edizione di NUOVO MONDO ANTICO, dovrà precipitarsi il prossimo 5 dicembre in fumetteria e in libreria.

Ma cosa racconta DESOLATION CLUB?

Un giorno, all’improvviso e senza alcuna spiegazione, la gravità è scomparsa. Tutto ciò che non era ben ancorato al suolo è sparito nell’atmosfera. Milioni di oggetti, animali e persone non ci sono più…

In un attimo, il pianeta è cambiato. Cinquecento anni dopo, la Terra è un luogo ostile, privo di gravità e completamente desolato. Il genere umano, ormai mutato, sopravvive in sparute città sotterranee.

Cinque adolescenti fuggono da una di queste città e da ciò che rimane della società. Vanno alla ricerca di una nuova casa ma, soprattutto, di un loro posto nel mondo, liberi da ogni vincolo e minacciati dalla nuova e violentissima natura che cresce sulla Terra.

DESOLATION CLUB, scritto da Lorenzo Palloni (LA LUPA, MOONED) e disegnato in modo straordinario da Vittoria Macioci, è un eccezionale racconto d’avventura in due parti, ma anche una riflessione sull’adolescenza e la libertà di scelta.

Un fumetto imperdibile, disponibile da giovedì 5 dicembre in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.