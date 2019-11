Dicembre in casa J-POP Manga: arrivano Circo e altre storie di Junji Ito, Il Clan dei Poe 2 di Moto Hagio e lo Starter Pack di The Promised Neverland! Torna inoltre disponibile Orange Road.

L’11 Dicembre arriva lo Starter Pack a tema natalizio di The Promised Neverland contenente i primi 3 volumi della serie e tre cartoline, un’idea regalo perfetta da mettere sotto l’albero!

Mentre il 18 Dicembre arriva Circo e altre storie del maestro Junji Ito che da perfetto maestro di cerimonie ha preparato una serie di numeri uno più straordinario e terrificante dell’altro, da mozzare il fiato in gola.

Tra spaventapasseri fin troppo umani, città-labirinto e cimiteri galleggianti, lo specialista del manga horror compone una nuova antologia per un natale da brivido! Continuano inoltre a dicembre il Clan dei Poe di Moto Hagio, con il secondo e conclusivo volume e alcune tra le serie più attese: The Quintessential Quintuplets 3, Hell’s Paradise – Jikoguraku 2, Persona 5 – 2 e The Dream of Cuckoos e Osamu Tezuka. Una vita a fumetti.

4 Dicembre

Il Clan dei Poe 2

Hell’s Paradise – Jikoguraku 2

Persona 5 – 2

Osamu Tezuka. Una vita a fumetti 3

La Ragazza Bruciata 4

Pokémon: La Grande Avventura 16

11 Dicembre

The Promised Neverland – Starter Pack

Kase e Yamada 5

Golden Kamui 18

Monster Girl 11

La Sirena Cannibale 7

Magical Girl Spec-Ops Asuka 5

Verso la Terra 2

18 Dicembre

Circo e altre Storie

The Quintessential Quintuplets 3

The Dream of Cuckoos 2

Ristampe: È di nuovo integralmente disponibile Orange Road in tutti i canali di vendita.