Do a Powerbomb! il nuovo graphic novel di Daniel Warren Johnson

Dopo il successo dell’anteprima a Comicon Napoli, arriva finalmente Do a Powerbomb! l’esplosivo graphic novel di Daniel Warren Johnson ambientato nel mondo del wrestling.

Do a Powerbomb! è storia di crescita fatta di colpi di scena, di combattimenti e ovviamente… di wrestling.

Un graphic novel emozionante e coinvolgente scritto e disegnato da Daniel Warren Johnson, autore di punta dell’industria fumettistica Usa, grazie a opere indimenticabili come Extremity e Murder Falcon.

Lona Steelrose vorrebbe sfondare nel mondo del wrestling ma,

per ora, vive all’ombra del grande successo della madre, una campionessa morta sul ring quando Lona era bambina. Le cose però cambiano il giorno in cui un misterioso negromante ossessionato dal wrestling invita Lona a partecipare al più grande, violento e pericoloso – e transdimensionale – torneo di wrestling che sia mai esistito. In palio, oltre alla cintura che fu già di sua madre, anche la possibilità di riportare in vita la donna.

DO A POWERBOMB!

di Daniel Warren Johnson

168 pagine – 18 x 27,5 cm

Colore, cartonato

€ 19,90

ISBN: 9791254611784