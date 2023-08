Donald Trump incriminato: dall’accusa alle dichiarazioni, vinceremo nel 2024

Donald Trump è stato di nuovo incriminato, terza accusa e questa volta legata all’assalto del 6 gennaio 2021 al Congresso.

Il gran giurì federale si è espresso dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar-a-Lago.

- Advertisement -

Sono quattro i capi d’accusa mossi contro l’ex presidente: cospirazione per frodare gli Stati Uniti, associazione a delinquere per ostacolare un procedimento ufficiale, ostacolo e tentativo di ostacolare un procedimento ufficiale, cospirazione contro i diritti.

Il Tycoon che ha subito rilasciato delle dichiarazioni sulla sua piattaforma social Truth.

- Advertisement -

Intanto arriva una condanna per abusi sessuali

Intanto, arriva anche la conferma e la condanna per l’abuso sessuale nei confronti della scrittrice Jean Carroll che lo ha accusato di stupro. Il giudice federale Lewis A. Kaplan, ha confermato il verdetto della giuria e ha condannato Trump al pagamento di cinque milioni di dollari alla vittima.

Il tycoon ha replicato, somma eccessiva da pagare, i suoi avvocati avevano chiesto la riduzione ad un milione. Il motivo è che invece di parlare di stupro l’accusa era arrivata ad un generico abuso sessuale. Invece, il giudice federale ha confermato il verdetto espresso e respinto la tesi dei legali dell’accusato e di Donald Trump stesso.

Le dichiarazioni di Donald Trump

Donald Trump ha subito rilasciato delle dichiarazioni dopo le notizie della nuova accusa e la conferma della condanna. Delle dichiarazioni che parlano anche ai suoi elettori. “Vogliono un’altra falsa incriminazione contro di me il giorno dopo lo scandalo di Joe Biden, uno dei maggiori della storia americana“. E sulla piattaforma Truth rincara, “un paese al declino“. Le incriminazioni sono per il Tycoon interferenze elettorali e una nuova caccia alle streghe. Queste affermazioni sono contenute nel documento della nuova campagna elettorale dal titolo già sentito: “Make America Great Again”. “Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca e renderemo l’America ancora grande. Non ho dubbi su questo. Mi attaccano da sinistra e da destra, i marxisti, i comunisti e i fascisti, ma noi non solo sopravviveremo, saremo più forti che mai. Abbiamo vinto nel 2016, abbiamo avuto un’elezione truccata nel 2020 e vinceremo” nel 2024.“