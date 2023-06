Dove prenotare in Sardegna per una vacanza al mare

Scegliere una destinazione per una vacanza al mare in Sardegna si può rivelare un compito molto impegnativo vista la grande varietà di opzioni a disposizione. In questo articolo proviamo a fornire alcuni suggerimenti da tenere a mente, ricordando che la costa nord-est e più in generale il versante settentrionale dell’isola sono le zone che richiamano il maggior numero di turisti. La qualità e la quantità dell’offerta alberghiera variano in base alla località, ma in generale qui si può sperimentare il giusto mix di vita notturna, divertimento e comfort. Chiaramente, per le località più alla moda i prezzi non sono alla portata di tutte le tasche.

Alla scoperta della Costa Smeralda

Se attorno alla Sardegna si è alimentato il pregiudizio di una meta turistica mondana e costosa, la colpa – sempre che di colpa si possa parlare – è da attribuire senza dubbio alla Costa Smeralda. E se il nome di Porto Cervo è conosciuto in tutto il mondo, non meno spettacolari sono località come Liscia di Vacca, Romazzino e Cala di Volpe. Tra alberghi di lusso e spiagge da favola, le occasioni per staccare la spina non mancano di certo. A breve distanza, poi, ci sono Poltu Quatu, Baia Sardinia e Porto Rotondo. Volendo cercare prezzi meno proibitivi, è sufficiente dirigersi a Cannigione, a una quindicina di chilometri di distanza da Porto Cervo.

Le meraviglie dell’arcipelago della Maddalena

Le spiagge delle isole di Budelli, di Caprera e della Maddalena hanno conosciuto una fama di rilievo internazionale. L’arcipelago della Maddalena accoglie un parco geo-marino le cui acque stupiscono i turisti per la loro limpidezza. Proprio per questo motivo, tale destinazione è ideale per tutti gli appassionati di snorkeling. I prezzi sono un po’ più bassi di quelli della Costa Smeralda, ma si parla comunque di alloggi di fascia alta.

Verso sud: Bravo Budoni e Costa Rei

In provincia di Sassari, un nome come quello di Bravo Budoni non può che far sognare. Nella zona sud-orientale dell’isola, la località turistica più celebre è senza dubbio la Costa Rei, contraddistinta da spiagge lunghe di sabbia molto fine che solo di tanto in tanto vengono intervallate da promontori che danno vita a cale tranquille e incantevoli, con il massiccio dei Sette Fratelli che domina il paesaggio circostante. Decisamente più frastagliata è la costa di Villasimius, con tratti di costa rocciosa e spiagge di sabbia bianca.

Perché visitare il golfo di Cagliari

Anche il golfo di Cagliari è una meta da sogno, e copre una vasta parte della costa della Sardegna meridionale, con tratti in prevalenza rocciosi. L’accessibilità è ovviamente garantita, anche perché l’aeroporto del capoluogo è servito anche da voli low cost. In centro città gli hotel non mancano, ma volendo si può cercare un alloggio anche nei dintorni: per esempio a Quartu Sant’Elena, località situata a una distanza di una decina di chilometri.

Le altre proposte

Nel novero delle altre proposte non si può non menzionare la costa del Sulcis Iglesiente, nella zona occidentale del sud Sardegna. Il turismo di massa non è ancora giunto da queste parti, ed è per questo che il territorio ha mantenuto un fascino unico. Le testimonianze più preziose e suggestive del passato minerario dell’isola si possono ammirare proprio qui, con l’archeologia industriale che può essere esplorata in tutta la sua straordinaria bellezza. Per quel che riguarda le spiagge, le più belle sono forse quelle di Is Arenas Bianca e Porto Pino. Infine, conviene far tappa nell’arcipelago del Sulcis, che comprende diverse isole, di cui solo tre abitate: la più famosa è San Pietro, mentre le altre due sono Isola Piana e Sant’Antioco.