Drone precipita a Kaluga: nessun ferito. Mosca: respinto attacco ucraino nel Mar Nero

Nelle ultime ore l’esercito ucraino ha tentato numerosi attacchi tramite drone UAV (senza pilota) contro obiettivi russi. Due droni di questo tipo sono precipitati nella Regione di Kaluga, a sud di Mosca. Non ci sono stati danni, come ha confermato il governatore Vladislav Shapsha sul suo canale Telegram. Secondo i dati preliminari raccolti dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, non ci sarebbero state vittime né danni rilevanti.

Gli ucraini, grazie all’aiuto della ricognizione di un drone americano, avrebbero poi tentato di colpire una nave da guerra ‘Priazovye’ nel Mar Nero: secondo il ministero della Difesa russa sarebbero stati ben sei i droni navali lanciati dalle forze di Kiev contro la nave da guerra. Gli ucraini avrebbero approfittato del momento esatto in cui la nave si trovava nei pressi del Blue Stream (oleodotto che tasporta gas naturale dalla Russia alla Turchia) per motivi di controllo. Il ministero ha confermato inoltre che tutti i droni navali sarebbero stati intercettati e annientati dal fuoco della nave russa a sud di Sebastopoli.

Nel frattempo, le operazioni dell’esercito ucraino di riconquista di alcuni territori prosegue. Secondo diversi blogger russi, l’esercito ucraino starebbe guadagnando terreno e avrebbe preso il controllo dei villaggi di Blagodatnoye e Velyka Novosilka, entrambi facenti parte della regione di Donetsk.