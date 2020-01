Due volti di Garth Ennis

Negli ultimi anni, saldaPress ha investito moltissimo su uno degli autori più prolifici, versatili e geniali in circolazione: Garth Ennis.

E quell’investimento prosegue con la pubblicazione giovedì 23 gennaio di RITORNO A BROOKLYN (pagg. 128, cartonato, euro 19,90), e del secondo volume di DISCESA ALL’INFERNO, intitolato LA CATTEDRALE (pagg. 168, euro 19,90).

Due storie molto diverse, per svariate ragioni: genere, epoca in cui sono state scritte e in cui sono ambientate. Due storie, però, accomunate dalla vena corrosiva e dallo straordinario talento del suo autore.

RITORNO A BROOKLYN

– scritta col concorso di Jimmy Palmiotti e disegnata da Mihailo Vukelic – e un crime-noir che arriva in faccia al lettore come un cazzotto ben assestato.

Bob Saetta è un uomo d’onore. Eliminare ogni ostacolo che impedisce alla sua famiglia di essere la più importante tra le cosche mafiose di Brooklyn è il suo lavoro. Ma anche un killer senza scrupoli come lui ha una morale.

E questa è la storia di come Bob ha deciso di tradire suo fratello e l’organizzazione che gestisce in nome della sua integrità e di una personalissima idea di giustizia. Ed è la storia della redenzione di uno dei più brutali assassini di New York.

DISCESA ALL’INFERNO – disegnato da Goran Sudzuka –

è un thriller profondamente horror che ha fatto impazzire i lettori del primo volume e che ricorda da vicino le atmosfere di Se7ven, True Detective e Twin Peaks.

LA CATTEDRALE vede tornare in scena gli agenti speciali Shaw e McGregor, ancora bloccati in un magazzino di Long Beach, immersi in una realtà distorta, perduti in una dimensione completamente governata dall’orrore.

E, lasciandosi alle spalle qualunque forma di normalità, a ogni nuovo passo diventa loro più chiaro quanto sia smisurato l’incubo in cui sono precipitati. La notte sta ormai finendo: antichi peccati e vecchie menzogne che continuano a essere raccontate rischiano di provocare una nuova, terrificante alba infernale per tutti gli uomini.

Due grandi fumetti scritti da un grandi autore.

RITORNO A BROOKLYN e DISCESA ALL’INFERNO sono disponibili in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com