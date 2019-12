Dylan Dog/Batman in edicola!

Dopo il grande successo ottenuto a Lucca , il team-up tra Dylan Dog e Batman arriva anche in edicola, in un albo di 94 pagine con 4 storie complete dedicate all'Indagatore dell'Incubo, al Cavaliere Oscuro e al Joker.

Uno dei grandi best-sellers dell’ultima Lucca Comics è stato Relazioni pericolose, la storia che anticipa il cross-over tra Dylan Dog e Batman in uscita nel 2020. Ebbene, a partire da giovedì 19 dicembre è in distribuzione in tutte le edicole Dylan Dog/Batman, un albo di 94 pagine a colori (al prezzo di 4,90 euro) contenente quattro storie complete, tra cui proprio quella già inserita nel numero zero.

Dietro la splendida copertina di Emiliano Mammucari potete trovare infatti Relazioni pericolose di Roberto Recchioni, Werther Dell’Edera e Gigi Cavenago,

insieme a “La nuova alba dei morti viventi”, il remake del mitico numero uno di Dylan realizzato da Mammucari su testi di Recchioni e pubblicato per la prima volta nel Color Fest n.18. La parte supereroica dell’albo è rappresentata invece dalla prima apparizione del Joker così com’è stata raccontata da Bill Finger e Bob Kane nel 1940, e dalla classicissima “La vendetta in cinque punti di Joker!” di Dennis O’Neil e Neal Adams, pubblicata originariamente nel 1973.

Se non siete stati a Lucca Comics, Dylan Dog/Batman è un ottimo punto di partenza per iniziare il processo di avvicinamento al crossover dell’anno prossimo. E anche se a Lucca ci siete stati o se avete comprato l’albo online, se amate l’Indagatore dell’Incubo o il Cavaliere oscuro, o il buon vecchio Joker, non potete lasciarvi scappare questo albo!

DYLAN DOG BATMAN N° : 0

uscita: 14/12/2019

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 96

Codice a barre: 977112365604790023

Copertina: Emiliano Mammucari



Il primo, imperdibile tassello del crossover più atteso: i protagonisti dell’Universo Bonelli e gli eroi targati DC Comics, insieme per una serie di avventure epocali! Un albo imperdibile che propone quattro storie complete: Il numero 0 della miniserie Dylan Dog/Batman, il remake della prima avventura di Dylan Dog, la prima apparizione dell’arcinemico dell’Uomo Pipistrello, il Joker, e una delle storie di Batman più amate di tutti i tempi!

Relazioni Pericolose

Testi: Roberto Recchioni

Disegni: Werther Dell’Edera e Gigi Cavenago

Colori: Gigi Cavenago

Il Joker

Testi: Bill Finger

Disegni: Bob Kane e Jerry Robinson



La nuova alba dei morti viventi

Testi: Roberto Recchioni, da un’idea originale di Tiziano Sclavi

Disegni: Emiliano Mammucari

Colori: Annalisa Leoni

La vendetta in cinque punti di Joker!

Testi: Dennis O’Neil

Disegni: Neal Adams