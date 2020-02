E se i desideri di tutti venissero realizzati da un mostro mutaforme? L’horror iper luminoso creato dal talento visionario di Tommy Gun.

Sostanza Densa di Tommy Gun è l’ottava pubblicazione nata dalla collaborazione tra il collettivo di fumettisti indipendenti Progetto Stigma ed Eris edizioni.



Tommy Gun è cresciuto nel mondo delle autoproduzioni ed è uno dei fondatori del festival Ratatà di Macerata. Ha collaborato con riviste come il Tascabile, il manifesto e Linus e negli ultimi anni si è imposto come uno degli autori più prolifici e originali del fumetto alternativo italiano.



Sostanza Densa è il suo primo e atteso graphic novel ad arrivare nelle librerie e nelle fumetterie.

Un horror-distopico con una potenza visiva davvero rara nel panorama italiano. Il libro è ambientato in un mondo sconvolto da un mostro onnipotente.



Questo essere è una sostanza blu, informe e mutevole, che esaudisce i desideri di tutti mentre distrugge ogni cosa. Solo il supereroe Antenna sarebbe in grado di combatterla, ma è scomparso nel nulla.



L’umanità deve fare i conti con il caos totale: perché entrare in contatto con la sostanza vuol dire anche far concretizzare i peggiori istinti, i desideri più oscuri dell’umanità stessa. Ogni ruolo è annullato e la speranza scompare di fronte all’imminente distruzione totale.



A questa atmosfera da fine mondo, Tommy Gun ha accostato dei colori ultra pop e uno stile che richiama il fumetto popolare dei decenni scorsi. Da questo contrasto nasce un horror-distopico pieno di luce, un’esperienza visiva unica, un libro che è l’espressione pura delle paure più ataviche della contemporaneità.



Sostanza Densa è la nuova e importante tappa del viaggio artistico di uno degli autori italiani più originali dei prossimi anni.

Tommy Gun



Fa parte dell’associazione Ratatà e del collettivo artistico Uomini nudi che corrono con il quale ha impallato una seduta spiritica portando in questo mondo Quel piccolissimo Giganteschio, rivista di strip aperiodica con autori da tutto il mondo.



Produce fumetti in casa con macchine più simili a trappole. I più affilati sono Storie di Ordinata Entropia, Come colpire il tizio con gli occhiali e lePaginette con testi di Marco Taddei. Dal 2018 fa parte anche della rivista Čapek.



Ha collaborato e pubblicato con Quel piccolissimo Giganteschio, Squame, Lamette Comics, Tinals, Linus, Dat Future Edizioni, il Tascabile, Prismo Mag, il Nuovo Male, Passenger Press, Snuff Comix, Epox et Botox, il manifesto, Blu Gallery e varie realtà editoriali indipendenti.

È nel conclave di Progetto Stigma.



Info



128 pagine – 21×28 cm

Colori – Brossurato

23,00 €

ISBN 9788898644773

Collana Progetto Stigma

In distribuzione dal 21 febbraio 2020



Link

Sostanza Densa: https://www.erisedizioni.org/prodotto/sostanza-densa-tommy-gun/

Anteprima: https://issuu.com/erisedizioni/docs/sostanza_densa_tommy_gun

Sito di Tommy Gun: https://tommygunmoretti.blogspot.com/p/novita.html

Progetto Stigma: https://www.erisedizioni.org/catalogo/progetto-stigma/

https://progettostigma.com/

Il Progetto Stigma,

collettivo/nuova etichetta editoriale autogestita da fumettisti capitanati da AkaB con l’obiettivo di restituire agli autori il totale controllo sul proprio lavoro. Il progetto, che si avvale della collaborazione con Eris edizioni, prevede un periodo di prevendita online, durante il quale il libro è acquistabile insieme a un esclusivo contenuto editoriale, in un numero di copie limitato. La percentuale del prezzo di copertina spettante all’autore delle copie vendute in preorder è inoltre del 30%.



La collaborazione di Progetto Stigma e Eris L’IDEA



L’idea alla base è molto semplice: Eris Edizioni diventa complice del Progetto Stigma, supportandolo nell’arrivo in libreria e fumetteria e inserendone le opere in catalogo non come semplice collana, ma in qualità di vera e propria costola separata. Eris supporterà il Progetto Stigma nella pubblicazione di 4 volumi l’anno, lasciandogli totale indipendenza di scelta e di progettazione.



LA PREVENDITA



L’uscita di ogni volume sarà preceduta da un periodo di prevendita online: chi acquisterà in preorder riceverà anche uno special, un contenuto editoriale dello stesso autore distribuito esclusivamente con la prevendita. Terminata la prevendita, il contenuto speciale non sarà più acquistabile o reperibile.



LA DISTRIBUZIONE



Terminata la prevendita online ed evasi gli ordini, il volume uscirà in libreria allo stesso prezzo di copertina del preorder. Eris, inoltre, supporterà il Progetto Stigma anche alle fiere e agli eventi.



L’AUTORE AL CENTRO



Eris e Stigma riconosceranno una grossa fetta delle vendite a chi il libro la fa materialmente: il 30% su tutto il venduto in preorder verrà dato all’autore. Da sempre Eris antepone le esigenze artistiche a quelle di mercato: la collaborazione con Stigma è un ulteriore e naturale passo verso l’eliminazione di quelle normazioni editoriali che rischiano di appiattire e compromettere i diversi modi di fare fumetto. Chi usufruisce della prevendita, dunque, non solo riceverà un

prodotto aggiuntivo esclusivo, ma supporterà ancora maggiormente l’autore.