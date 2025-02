È tempo di carnevale anche per Topolino

Il numero 3613 di Topolino si ispira alla Commedia dell’Arte con il primo atto de Le Maschere, storia scritta e disegnata da Andrea Malgeri ambientata a Venezia

È tempo di carnevale e anche Topolino festeggia uno dei momenti più colorati dell’anno grazie a una storia unica ispirata alla Commedia dell’Arte, celebrando valori e simboli di un appuntamento fortemente radicato nell’immaginario popolare. Sul numero 3613 del settimanale – in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 19 febbraio – debutta il primo atto di Le Maschere, un’appassionante avventura in tre parti, scritta e disegnata da Andrea Malgeri, tra calli e canali di una Venezia vestita a festa (il secondo atto e il finale saranno disponibili rispettivamente su Topolino 3614 e sul numero 3615).

Le Maschere porta in scena alcune delle icone carnevalesche più celebri della tradizione italiana,

da Pulcinella a Balanzone, da Pantalone ad Arlecchino. Una storia che intreccia antiche narrazioni popolari, spettacoli teatrali e l’arte delle marionette, portando in “scena” usi, costumi e il carattere vivace della tradizione italiana.

«Lo spunto per questa storia è nato proprio quando mi sono accorto di alcune “similitudini” tra le maschere popolari e i personaggi Disney!» racconta l’autore Andrea Malgeri. «Credo che in entrambi si possano rivedere alcune sfaccettature universali: Paperone – Pantalone (l’avaro), Paperoga – Pulcinella (il pazzarello), Pico – Balanzone (il sapientone), Paperino – Arlecchino (l’irrequieto), Ciccio – Gianduja (il goloso)». Sullo sfondo, la città di Venezia, location d’eccellenza per il Carnevale, con i suoi campi, le calli e… le gondole! A impreziosire questo numero, una copertina speciale firmata dal talentuoso Francesco d’Ippolito, che raffigura Paperino nei panni del vivace e sfaccettato Arlecchino, in omaggio all’iconica maschera della tradizione, proprio a Venezia.

Su questo numero di Topolino, inoltre,

un’intervista speciale che preannuncia il ritorno sul magazine di Marco Ballarè che ci racconta del suo amore per l’etimologia e per le curiosità legate alle parole della lingua italiana e del suo progetto di divulgazione via social, tramite lo pseudonimo di Marco Dixit, di queste sue passioni. A partire dal numero 3614 (disponibile da mercoledì 26 febbraio) ritroveremo poi sul settimanale la rubrica a sua cura, “La parola della settimana”, che esplora il significato autentico e profondo di alcune delle parole che ritroviamo nelle storie a fumetti di Topolino.

Infine, con il numero 3613 di Topolino, gli imperdibili sticker di Paperino: più di 50 adesivi con il Papero più amato e le sue innumerevoli espressioni, tutti da staccare, attaccare e riposizionare per rendere unico ogni oggetto.

Un numero davvero da non perdere, per un viaggio a Venezia e nelle tradizioni carnevalesche. Topolino 3613 è in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 19 febbraio.

Il settimanale TOPOLINO

Topolino, edito da Panini Comics, è il magazine più letto dai ragazzi tra i 5 e i 13 anni e propone ogni settimana 6 storie a fumetti inedite con una costante attenzione alla qualità per soddisfare un pubblico incredibilmente trasversale (dai 5 ai 99 anni…). Alle grandi avventure, ben radicate nella tradizione, si affiancano storie legate all’attualità (dallo sport, alla musica, a cinema e televisione), lo studio continuo di nuovi personaggi e l’arricchimento di quelli più amati…

Insomma Topolino è in continuo fermento, sempre all’avanguardia e aggiornato, pur restando fedele a sé stesso, grazie alla collaborazione di sceneggiatori e disegnatori di alto livello, i grandi autori italiani, veri e propri maestri che abbinano il loro personalissimo e inconfondibile tratto a una rigorosa interpretazione dello stile disneyano. Ciò vale per i disegnatori, ma anche per gli sceneggiatori, che da sempre sulle pagine di Topolino esplorano in chiave umoristica tutti i generi narrativi, dall’horror alla commedia, dal giallo alla fantascienza.