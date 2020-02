Edizioni BD presenta Stumptown

In arrivo il 26 febbraio in libreria e fumetteria Stumptown, “Il Caso della ragazza che si è portata via lo shampoo (ma ha lasciato la Mini)” raccoglie in un unico volume la prima indagine di Dex Parios scritta dal premio Eisner, Greg Rucka, e disegnata da Matthew Southworth.

Stumptown è un’appassionante detective story

ambientato a Portland e segue le vicende di “Dex” Dexedrine Parios, investigatrice privata bisessuale con il vizio del gioco d’azzardo.

Dex è una brillante detective, titolare della Stumptown Investigations. Sfortunatamente è leggermente meno brillante al tavolo da gioco e quando la proprietaria del casinò con la quale ha un debito non indifferente, le propone di cercare la nipote, non può che accettare.

Questo nuovo caso si rivelerà però più arduo del previsto: sarà una svolta per Dex o le difficoltà la faranno cadere sempre più in basso?

Il premiato scrittore Greg Rucka (Gotham Central, Batwoman) e l’artista Matthew Southworth realizzano un intenso romanzo a fumetti hard-boiled, che ha dato vita a un adattamento televisivo del fumetto, con Cobie Smulders (How I met your mother, Avengers) nel ruolo di Dex Parios e che è stata trasmessa in Italia da Fox nel novembre 2019.

Gli autori

Greg Rucka è autore di più di una dozzina di romanzi, sei dei quali con protagonista la guardia del corpo Atticus Kodiak e tre con Tara Chace, dalla sua serie Queen & Country. In più ha pubblicato numerosi racconti, innumerevoli fumetti e occasionalmente dei saggi non-fiction. Ha avuto l’opportunità di scrivere storie con i personaggi più famosi del mondo del fumetto – Super- man, Batman e Wonder Woman – oltre che di creare le sue serie creator owned con titoli come Whiteout e Queen & Country, pubblicati entrambi da Oni Press. È convinto che il problema maggiore nel mondo sia che le persone non prestano la dovuta attenzione alle cose.

Matthew Southworth è un musicista, drammaturgo, regista e fumettista che ha vissuto a Nashville, Los Angeles, Louisville, Pittsburgh e ora si è stabilito a Seattle. Soffre di un (non diagnosticato ma innegabile) disturbo dell’attenzione e ha qualche problema a passare lunghi periodi di tempo seduto a lavorare. Nonostante ciò, oltre a Stumptown, ha disegnato fumetti per Marvel, DC e Image.

Stumptown

di Greg Rucka, Matthew Southworth

€ 15,00

VOLUME UNICO

FORMATO – 17×25 – brossura