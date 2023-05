Elezioni Grecia, Mitsotakis trionfa ma non ha la maggioranza: nuovo turno elettorale il 25 giugno

Giornata di spogli elettorali in Grecia dove nelle scorse ore il premier uscente Kyriakos Mītsotakīs è uscito vincitore delle ultime elezioni politiche. Il partito del premier di centrodestra Nuova Democrazia ha ottenuto il 41% dei voti, quasi il doppio del partito Syriza dell’ex premier Alexis Tsipras.

Va detto che il partito di Kyriakos Mītsotakīs non è riuscito ad aggiudicarsi la maggioranza assoluta con la conquista di soli 146 seggi su 300. Motivo per cui la Grecia si avvia verso altre elezioni basate su un sistema elettorale diverso approvato proprio dal governo. Lo ha detto Mītsotakīs stesso durante un colloquio con il presidente della Repubblica greca, Katerina Sakellaropoulou. La data in agenda per le nuove elezioni è quella del 25 giugno e dovrebbe essere necessaria per “chiudere la questione in sospeso“, ha ribadito il leader di centrodestra subito dopo il suo incontro ad Atene.

- Advertisement -

Intanto, sempre Mītsotakīs conferma che non vi sono basi solide per concludere al meglio il mandato esplorativo (il mandato con quale avrebbe dovuto formare una maggiornza di governo) e così nelle prossime ore – come afferma la Costituzione greca – restituirà il mandato al presidente della Repubblica. Secondo la prassi, la presidente Sakellaropoulou dovra convocare Tsipras, leader del secondo partito del Paese, che sarà chiamato a tentare di formare il nuovo esecutivo.