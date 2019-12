Elezioni in Gran Bretagna, i primi dati exit poll danno vincitore Boris Johnson

L’Elezioni in Gran Bretagna, si sono chiuse alle 22 (ora italiana 23) i primi dati exit poll danno vincitore Boris Johnson.

Vittoria schiacciante per Boris Johnson?

Si é votato in tutto il Regno Unito per le elezioni della Camera dei Comuni. I seggi conquistati sarebbero 368 per il partito conservatore. Se il dato sarà confermato il premier uscente Boris Johnson avrà la maggioranza in parlamento per la quale sono sufficienti 320 seggi. Jeremy Corbyn, leader dei laburisti, secondo i sondaggi avrebbe preso 191 seggi.

Lista dei seggi