Erdogan vuole dichiarare Israele come uno stato terrorista

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è intervenuto davanti a una folla immensa di un milione e mezzo di persone e ha attaccato duramente Israele e l’occidente tout court, candidandosi come leader del mondo islamico.

Erdogan ha definito gli attacchi israeliani a Gaza un “massacro” e ha detto che gli alleati occidentali della nazione erano “i principali colpevoli” dei crimini di guerra che gli israeliani stanno compiendo a Gaza.

Il presidente turco ha fatto sapere a Israele che denuncerà la guerra criminale davanti agli occhi di tutto il mondo. La Turchia si sta preparando e presenterà Israele al mondo come uno stato colpevoli di crimini di guerra. Erdogan inoltre ha mantenuto le posizioni espresse in precedenza e non ha condannato la strage compiuta da Hamas, nè ha definito il movimento come organizzazione terroristica.

La folla ha acclamato il presidente turco durante tutta la durata del comizio sventolando bandiere turche e palestinesi mentre venivano gridati slogan anti-israele. L’evento, chiamato Great Palestine Rally, si è tenuto presso l’aereporto in disuso Ataturk, luogo nel quale Erdogan ha già tenuto comizi di questa portata.

Il presidente turco ha ribadito le sue critiche all’Occidente e al rifiuto di chiedere un cessate il fuoco a Gaza e ha chiesto l’unità del mondo musulmano.