Esce il sesto e ultimo numero della seconda stagione di VOLT

Il giorno del giudizio è arrivato.

No, non quello definitivo. Non è ancora arrivata la fine del mondo, almeno non per noi. Il giorno del giudizio a cui ci riferiamo riguarda VOLT.

Giovedì 20 febbraio, infatti, esce in edicola e fumetteria

il sesto numero della seconda stagione della serie creata, scritta e disegnata da Stefano ‘TheSparker’ Conte e pubblicata da saldaPress.

Il giovane robot che sogna di diventare fumettista dovrà vedersela con ostacoli quasi insormontabili, destinati a portarlo quasi allo sfinimento, e TheSparker tira le fila di questo roboante, divertente e illuminante ciclo di avventure che hanno messo a dura prova la sua creatura.

Come si conclude, dunque, questa stagione? Con un numero intitolato appunto IL GIORNO DEL GIUDIZIO (pagg. 64, euro 3,30).

Con una storia che è un vero e proprio pezzo di bravura di TheSparker e che pone Volt al centro di una lotta senza esclusione di colpi tra Guardiani e M.O.M.S. Cioè tra coloro che custodiscono i templi della cultura nerd (le fumetterie) e coloro le quali vogliono allontanare i loro figli da quelle che ritengono inutili e dannose fantasie.

Cosa ne scaturisce? Come si risolve la faccenda?

Con un colpo di scena: proprio alla fine farà la sua comparsa un nuovo perfido personaggio, destinato a diventare il cuore delle prossime, irresistibili avventure di VOLT, che si conferma una della più fresche e divertenti serie a fumetti regolari in circolazione.

IL GIORNO DEL GIUDIZIO sarà disponibile in edicola, in fumetteria, e nello shop online del sito saldapress.com a partire da giovedì 20 febbraio.