Esplosioni a Donetsk e in Crimea. Mosca, abbattuti tre droni

La difesa aerea russa ha abbattuto tre veicoli senza pilota, gli UAV, diretto contro la capitale Mosca, lo ha riferito il sindaco della città Sergey Sobyanin. Il primo dei tre droni è caduto a pochi km dalla capitale, nel distretto di Mozhayasky, il secondo invece ha colpito un edificio in costruzione del quartiere finanziario di Mosca. L’altro infine è stato prima bloccato e poi abbattuto dai sistemi elettronici e si è schiantato nel sobborgo di Khmiki.

I servizi di emergenza alla Tass hanno riferito che il drone abbattuto a Moscow City ha centrato le vetrate di tre piani della Torre Neva.

Esplosioni in Crimea e a Donetsk, a Sumy morti due civili

Intanto proseguono le iniziative belliche sui vari fronti di guerra. A Donetsk, capitale della repubblica popolare omonima e città principale del Donbass, alcuni testimoni hanno udito forti esplosioni all’incrocio tra le vie Rosa Luxembourg e via Schchorsa. Esse potrebbero essere collegate a un attacco ucraino, il sindaco della città Aleksey Kulemzin non ha escluso ulteriori attacchi diretti alla città. Allo stesso tempo anche in Crimea il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko ha riferito di esplosioni nella zona occidentale della Penisola: sarebbe stato colpito il sistema missilistico russo Bastion.

Intanto fonti ucraine riportano che nella regione di Sumy due insegnanti sarebbero morti a seguito dell’esplosione di un drone. Su Telegram il ministro dell’Interno ucraino Igor Klymenko, ha riferito che “a Romny, nella regione di Sumy, i russi hanno distrutto una scuola e ucciso due insegnanti“. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso.

Mosca: tre civili uccisi a Belgorod

Tre civili sono moti a causa di un attacco ucraino tramite drone a Belgorod, regione russa confinante con l’Ucraina. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov. L’attacco si sarebbe consumato ne villaggio di Lavy e avrebbe coinvolto una clinica. “Le forza armate ucraina hanno sganciato un ordigno da un drone mentre le persone si trovavano in strada”, riferisce Gladkov aggiungendo che due persone sono morte a causa delle ferite riportate, una terza è invece morta sul colpo.