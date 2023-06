Forum di San Pietroburgo, emiro degli Emirati Arabi incontra Putin

Durante il Forum economico di San Pietroburgo, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan ha tenuto un colloquio con omologo russo Vladimir Putin. Al centro del breve incontro bilaterale tra i due presidenti la guerra in Ucraina.

“Per quanto riguarda l’Ucraina, puo essere certo che se gli Emirati Arabi Uniti possono svolgere un ruolo nella stabilizzazione della situazione, nelle questioni umanitarie, siamo pronti ad assistere in ogni modo possibile“, ha affermato il presidente degli Emirati Arabi Uniti in merito alla possibilità di intavolare dei colloqui di pace.

Il presidente degli Emirati Arabi Uniti ha anche ringraziato Putin per i suoi sforzi per rafforzare le relazioni tra i due paesi. In particolare, ha osservato che la partecipazione delle aziende provenienti dagli Emirati Arabi Uniti al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) dimostra il grande spirito di collaborazione tra i due paesi.

Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) è uno degli eventi più importanti dell’anno che si tiene nella Federazione Russa. Si tratta di un evento annuale incentrato su economia e finanza che si tiene a San Pietroburgo dal 1997. Ogni anno delegazioni provenienti da oltre cento paesi partecipano al dibattito patrocinato dalla presidenza russa.