Francia: addio all’Ammiraglio Philippe De Gaulle

Oggi la Francia dice addio all’Ammiraglio Philippe De Gaulle, protagonista della resistenza francese durante la II Guerra Mondiale, nonché figlio primogenito del Generale Charles De Gaulle.

E’ morto all’età di 102 anni. Oggi il governo francese ha annunciato un omaggio nazionale in suo onore che si terrà la prossima settimana presso les Invalides.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio e al contempo di gratitudine elogiando il coraggio e la determinazione di De Gaulle.

Ormai da due anni risiedeva presso l’Istituzione Nazionale des Invalides. E qui si è spento la notte scorsa. A darne la notizia il figlio, Yves De Gaulle.

Philippe De Gaulle è puro orgoglio per i francesi, e non solo naturalmente: è stato marinaio, ammiraglio e senatore. Era entrato spontaneamente a far parte della Resistenza durante l’occupazione nazista. “Un secolo di coraggio francese” come ha dichiarato il Presidente Emmanuel Macron.

Terminata la guerra, intraprese la carriera aeronavale e nel 1948 era già tenente di vascello a cui seguì il titolo di capitano di corvetta nel 1956. Nel 1980 ammiraglio e successivamente nel 1982 concluse la sua brillante carriera militare.

Fu eletto Senatore e ricoprì questa carica parigina da 1986 a 2004 per i neogollisti.

Chiusa anche questa esperienza, negli ultimi anni si era dedicato alla scrittura, una delle sue passioni, pubblicando, tra le altre opere, “De Gaulle, mio padre“.