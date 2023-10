Francia: evacuati sei aereoporti per terrorismo

Gli aeroporti interessati sono Lille, Lione (Bron), Nantes, Nizza, Tolosa e Beauvais, una fonte della polizia ha fatto sapere che era in corso un’indagine sul posto.

In tutti i principali aereoporti francesi si stanno registrando gravi ritardi alle partenze dei voli, ritardi che possono andare da mezz’ora fino ad arrivare anche a ben due ore di attesa per i cittadini.

Per quanto riguarda gli aereoporti parigini non è presente al momento alcun allarme, anche se ovviamente c’è preoccupazione vista la situazione rovente a causa del conflitto in corso tra Israele e Hamas. Ancora non è chiara la provenienza delle minacce, dalle prime voci raccolte si parla di minacce provenienti via email e dai social media.