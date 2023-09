Gachiakuta invade Milano con i graffiti dedicati alla serie

Star Comics si prepara a lanciare in Italia GACHIAKUTA, manga di Kei Urana con graffiti design di Hideyoshi Andou in arrivo a partire dal 27 settembre. Lo stesso giorno saranno posati 30 speciali GreenGraffiti® in punti strategici di Milano: GACHIAKUTA è pronto a invadere il capoluogo lombardo con la sua identità stilistica influenzata dalla street art. Tra i 30 graffiti, il cui design è stato elaborato specificamente per questa iniziativa da Hideyoshi Andou in persona, ce ne sarà uno con un design speciale: chi riuscirà a trovarlo?

Tenendo fede al loro nome, i GreenGraffiti®

sono del tutto particolari: realizzati con una miscela di yogurt e cellulosa, totalmente atossica e biodegradabile, contengono anche una molecola speciale in grado di assorbire anidride carbonica e trasformarla in ossigeno, proprio come un albero.

- Advertisement -

I graffiti resteranno esposti per

due settimane, dopodiché potranno essere rimossi senza detersivi, con semplice acqua ad alta pressione, nel rispetto dell’ambiente. Il modo migliore per festeggiare il lancio di GACHIAKUTA, che con il suo stile irresistibile trasmette anche importanti messaggi di cura e attenzione per gli oggetti che utilizziamo e l’ambiente in cui viviamo.

Ognuno dei 30 graffiti sarà dotato di un QR code che, se inquadrato, permetterà di raggiungere una landing page dedicata a GACHIAKUTA. La caccia ai GreenGraffiti® è aperta: chi li troverà potrà condividerne foto e video sui social usando gli hashtag #gachiakutamilano, #gachiakutagreengraffiti e #gachiakutastarcomics!