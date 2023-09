Dalla spazzatura sorge un ragazzo in grado di cambiare il mondo

Star Comics è lieta di presentare GACHIAKUTA, un’opera ricca d’azione, che strizza l’occhio a importanti tematiche ambientali ed è in grado di rubare la scena con una fortissima personalità artistica ispirata dal graffitismo. Il 27 settembre arriveranno, in anteprima di una settimana, la LIMITED EDITION EXCLUSIVE TRASH BOX e la VARIANT COVER EDITION BOX del primo volume.

Il TRASH BOX conterrà,

in un box a forma di bidone creato appositamente, il volume 1 in versione limited, con effetti speciali in copertina, un set di lamincard e un portachiavi interamente realizzato in plastica riciclata Rpet. La VARIANT COVER EDITION BOX, invece, comprende il volume 1 in edizione variant, una star card, una illustration card e un set di sticker, il tutto in un box a cassetto progettato per contenere anche le VARIANT COVER EDITION dei volumi 2 e 3, in uscita nel corso dell’autunno. Tutte le edizioni saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online.

Il giovane Rudo vive in una squallida baraccopoli ai margini di una città i cui ricchi abitanti vivono nel lusso, non curandosi dei loro sprechi e producendo tonnellate di spazzatura. Ciò che è percepito come “sporco” è accuratamente ghettizzato, e i criminali vengono gettati insieme ai rifiuti nell’immenso Baratro che circonda la baraccopoli.

Rudo rovista costantemente nella spazzatura per recuperare tutto ciò che è ancora utilizzabile, anche perché il padre adottivo Regto gli ha insegnato che negli oggetti, se trattati con cura, può svilupparsi addirittura una sorta di anima.

Un giorno, Rudo è accusato ingiustamente di un crimine tremendo e viene gettato nel Baratro, sul fondo del quale si trova un mondo pericolosissimo, pieno di rifiuti. Qui scopre di poter estrarre energia da oggetti trattati con cura e amore, chiamati “strumenti vitali”. Per questo suo talento, viene invitato a far parte dei cosiddetti “ripulitori”, dotati dello stesso potere. Rudo dovrà scoprire come tornare da dove è venuto per ottenere la sua vendetta e cambiare le regole del mondo!

Se strutturalmente GACHIAKUTA può essere ricondotto al genere dei battle shonen,

Kei Urana ha creato il suo mondo come una grande metafora di questioni ambientali che appaiono di scottante attualità. Il mondo in fondo al baratro è costellato di pile di rifiuti, aria talvolta irrespirabile e addirittura mostri creati dalla spazzatura stessa, intrisa di risentimento: è insomma un luogo dove la natura è soffocata e gli esseri umani vivono in condizioni precarie.

Il tutto, poi, ha origine dallo spreco insensato di una classe sociale privilegiata, dedita solo al proprio benessere senza curarsi dell’impatto che il loro stile di vita ha sulle altre persone, povere ed emarginate. È dunque appropriato che il potere per opporsi a tutto ciò sia quello degli strumenti vitali, oggetti non gettati via, ma spesso recuperati dalla spazzatura, conservati e usati come se fossero dei tesori.

Il riciclo e il riutilizzo infondono letteralmente una nuova vita in questi oggetti, un potere che può essere utilizzato per correggere le storture del mondo. Si tratta di una rilettura in chiave ambientalista degli “tsukomogami” del folklore giapponese, oggetti che, se maltrattati e trattati senza rispetto, possono diventare spiriti vendicativi, ma che, viceversa, possono anche diventare i protettori del loro possessore se preservati e utilizzati con amore.

Alla trama impregnata di tematiche così importanti e rielaborate in modo personale si aggiunge un comparto artistico di forte impatto, espressivo, con un tratto “sporco” ma prorompente secondo i dettami del graffitismo: non è un caso se GACHIAKUTA si avvale anche del lavoro di Hideyoshi Andou, graffiti designer essenziale per l’identità artistica così spiccata del titolo, in grado di imporsi con prepotenza anche in un panorama così affollato come quello del manga giapponese di questi anni.

GACHIAKUTA verrà presentato in una serie di eventi con ospiti d’eccezione:

sabato 30 settembre, alle ore 17:00, si ritroveranno nello storico Rizzoli Galleria di Milano Petunia Ollister, book influencer, e Andrea Curiat, giornalista specializzato in fumetti e manga, in un evento moderato dal publishing manager di Star Comics Cristian Posocco.



Sempre sabato 30 settembre, alle ore 18:00, a Star Shop My World Bologna interverranno gli influencer Michele Mari e Martina Bianchi e Claudia Calzuola, editor di Star Comics, con moderazione di Alex Casano di Star Shop.

Sabato 7 ottobre, infine, ci sarà un terzo appuntamento alle ore 18:00 a LaFeltrinelli di piazza C. L. N. a Torino.