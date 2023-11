Gaza, Hamas: “10mila morti nella Striscia” ma il numero potrebbe ancora salire

La guerra a Gaza tra Hamas e IDF prosegue in maniera sostenuta e con essa anche la devastazione che sta colpendo la Striscia ormai da più di un mese, da quando le operazioni israeliane sono entrate nel vivo. Secondo Hamas, i morti palestinesi finora conteggiati sono più di 10mila. In una conferenza stampa di lunedì, il ministero della Sanità di Gaza ha detto che dal lancio dell’operazione israeliana sono morti 10.022 palestinesi, tra cui 4.104 bambini.

La maggior parte delle vittime sono state causate dai bombardamenti, mentre una buona percentuale dei morti è stata una conseguenza dell’assedio totale imposto contro la Striscia dal 7 ottobre in poi. Un corrispondente di Al Jazeera, Hani Mahmoud, ha detto che “si prevede che il numero aumenterà poiché almeno 2000 persone sono rimaste sotto le macerie“. “Il problema è anche la mancanza di attrezzatura e macchinari per spostarle, mentre mancano anche le squadre di soccorso“, ha detto Mahmoud.

L’altro grande problema per i residenti di Gaza che continuano a rischiare la vita sotto i bombardamenti è l’assenza di ospedali. Fin qui ne sono rimasti attivi veramente pochi: due ospedali pediatrici e l’unico ospedale psichiatrico presente nella Striscia sono stati colpiti recentemente dai bombardamenti, alla pari dell’Ospedale al Shifa, il più grande dell’intera exclave. In generale, sedici dei trentacinque ospedali presenti a Gaza sono stati costretti a sospendere le operazioni per la mancanza di carburante. Secondo Israele, gli ospedali, così come le altre tipologie di strutture ospedaliere, sono usate dai militanti di Hamas per immagazzinare munizioni e proteggersi dagli attacchi. Alla pari dei tunnel sotterranei, secondo Tel Aviv, Hamas li usa per controllare meglio il territorio.