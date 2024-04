Germania: arrestati 4 minori. Stavano progettando un attentato

I 4 ragazzi, tutti minorenni con età compresa tra i 13 e i 16 anni e aderenti all’Isis, sono stati fermati dai funzionari della polizia tedesca. I quattro risiedevano tra Monaco e Dusseldorf.

Dalle informazioni raccolte dalla polizia tedesca, i quattro stavano programmando di compiere attentati nei luoghi frequentati dai cristiani.

Gli obiettivi dei giovani erano bar, chiese, sinagoghe e club sportivi. Iserlohn a quanto risulta la località scelta per compiere i loro atti di terrorismo. Dalle intercettazioni, è emerso che i giovani intendessero servirsi di bombe molotov e armi da fuoco per colpire “gli infedeli cristiani“, espressione questa ripetutamente riscontrata nelle loro conversazioni.

Attualmente la Germania, come pure la Francia, si trova in stato di massima allerta per il pericolo di attentati di matrice islamica. ll clima in generale nel Paese è molto più teso da quando ci sono in corso i conflitti nella Striscia di Gaza. In particolare, dopo quanto accaduto a Mosca al Crocus City Hall.

La Germania è tra i Paesi che teme più di altri azioni di rivendicazione da parte di gruppi organizzati di Jihadisti che si sono ‘risvegliati’ dall’inizio del conflitto Israele-Hamas.

Scoprire che anche un gruppo di ragazzi, poco più che bambini, erano disporsi sul serio ad attaccare e uccidere altri esseri umani con le armi, alimenta questo clima di tensione e timore.