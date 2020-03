Giochi per bambini da fare in casa

A causa del Covid-19 quasi un miliardo di persone sono attualmente costrette a restare a casa per evitare il contagio. In questa cifra c’è un numero considerevole di bambini che sono a casa da piu di un mese in via preventiva. Rimanere a casa non è una situazione facile da gestire per gli adulti si pensi ai bambini che all’improvviso si sono ritrovati confinati nelle mura domestiche. È fondamentale in questo periodo continuare a stimolare la loro creatività e la loro curiosità attraverso giochi sicuri. Ecco i cinque giochi che i più piccoli possono fare in casa senza rischi.

Cinque giochi per bimbi da fare in casa

Gioco di memoria

Questo gioco può intrattenere bambini dall’età compresa tra i 5 e i 9 anni. Occorre innanzitutto mettere sul tavolo alcuni oggetti (pentole, posate,bicchieri,). Il bambino deve guardarli per qualche istante e successivamente dovrà voltarsi affinché i genitori possano decidere quale oggetto eliminare. Lo scopo dell’attività ludica ovviamente è quella di far indovinare al bambino quale oggetto è scomparso.

Gioco motorio

Il gioco in questione si rivolge ai bambini compresi in una fascia d’età che va dai 6 ai 9 anni. Occorre disegnare degli anelli su un cartone. Successivamente occorre ritagliarli per farli dipingere dai bambini. Dopodichè ocorre rovesciare una sedia e far lanciare gli anelli dai bambini che dovranno centrare le gambe della sedia.

Gioco di movimento

Occorre disegnare con lo stotch una sorta di percorso in cui occorre posizionare alcune sedie che fungono da ostacoli. I bambini, uno per volta, dovranno muoversi lungo la linea disegnata con un vassoio in mano carico carico di oggetti. L’obiettivo ovviamente è quello di non far cadere nessun oggetto posizionato sul vassoio.

Lavagna sulla schiena

Un bambino deve scrivere una parola o disegnare un qualsiasi oggetto sulla schiena di un altro bambino (o genitore). Quest’ultimo deve indovinare cosa è stato scritto sulla sua schiena.

Morra Cinese

Il gioco in questione è indicato per bambini con un’età compresa dai 6 ai 9 anni. L’attività ludica si svolge con i bambini disposti in cerchio. Una volta posizionati, i bambini devono chiudere una delle mani e farla ondeggiare mentre tutti in coro pronunciano:” sasso, forbice, carta”. Tutti insieme dovranno aprire le mani e scoprire la forma prescelta. Sasso, mano chiusa a forma di pugno, carta, mano completamente aperta, forbici indice e medio distesi. Il sasso batte la carta ma non le forbici. Carta batte sasso ma non le forbici. Quest’ultime battono carta ma non il sasso.

Questi sono solo alcuni tra i tanti giochi che i bambini possono effettuare in casa per sconfiggere la noia domestica. Tali attività inoltre possono distoglierli dalla tecnologia che ormai invade la nostra vita fin da piccoli.

