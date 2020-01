Giovani sposi uccisi. Il padre di lei ammazza figlia e genero

Una terrificante tragedia è avvenuta alla vigilia di Capodanno per due giovani sposi, assassinati.

La coppia sposati da pochi mesi, é stata uccisa dal padre di lei, 55 enne, il 31 Dicembre a Melbourne in Australia. L’uomo é sbucato all’improvviso fuori da un cespuglio, ed ha ucciso senza pietà i giovani sposini. Un testimone ha dichiarato di aver visto il colpevole nascondersi dietro le siepi, per poi sbucare fuori e con una pistola sparare contro i ragazzi.

Chi erano i giovani sposi

Lei, Lindita Musai, 25 anni, lui Veton Musai, 29 anni, convolati a nozze nell’estate del 2019. Pare che il padre non avesse più rapporti con la figlia ormai da tempo, per poi compiere il folle gesto che ha tolto la vita alla sua stessa figlia e al genero.

Un cugino del ragazzo avrebbe riferito il suo stupore nell’apprendere la tragica notizia del delitto, meravigliandosi di come il male possa celarsi nelle persone più vicine a noi.

La ragazza è morta sul colpo. Il marito è deceduto in ospedale.​

Il feroce omicida ha tentato il suicidio

Anche l’omicida è finito in ospedale, controllato dalle forze dell’ordine, dopo essersi sparato subito dopo aver compiuto il duplice omicidio.

Proseguono le indagini, gli inquirenti affermano di credere che il colpevole abbia agito da solo, che quindi non ci siano altre persone coinvolte.

